Дмитрий Медведев про Урсулу и Олофа

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале высказался о Урсуле фон дер Ляйен и Олафе Шольце. Публикуем без сокращений:

Про Урсулу и Олофа

Тётка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это – по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь – представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится.

Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?

Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы.

Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины – Урсула фон как-то дер Ляйен.

И ещё о нынешнем уровне европейских политиков.

Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта.

Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны.