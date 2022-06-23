Дмитрий Медведев о Западных лидерах…

Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идёт, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом. На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них – вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда.

Настоящий политик не боится принимать решения. Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик – это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него. И кто понимает, что международные отношения – это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции.

Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления. В ЕС, например, есть умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики. Их почти поровну. Большие страны, конечно, солируют. В целом Германия, Франция и Италия на общем фоне пока смотрятся неплохо. Но и к ним подорвано уважение. Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких, о безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу. Имя им – легион.

Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше. Увы, просветлений пока не предвидится. Это создаёт проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается. Как когда-то метко заметил Владимир Путин, «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем».

Дмитрий Медведев