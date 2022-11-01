Дмитрий Медведев о возможной провокации мировой войны

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале высказался о возможной провокации мировой войны с применением ядерного оружия. Публикуем без сокращений:
Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне».
Что он означает на самом деле?
Проследите простую формальную логику.
Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина.
Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.
То есть отторжение их от России.
Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России.
И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?
Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?
Давайте называть вещи своими именами.
Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта.