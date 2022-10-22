Дмитрий Медведев о международной ситуации

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале высказался по международной ситуации. Публикуем без сокращений:

Субботние тезисы. Пять актуальных замечаний по международной ситуации

1. Любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты – защиту своих граждан и государственной независимости. Причём эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания. Основания вполне очевидные – террор и убийства граждан этой страны. Иными словами, каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. Такое право включает возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан. В том числе – проводить полноценные военные операции в целях защиты своего государства и народа. Это следует из ключевых положений Устава ООН и международной практики по таким делам. Многие страны этим правом пользовались. Всё сказанное полностью применимо и к Российской Федерации.

2. Итоги Второй мировой войны под сомнение никто не ставит. Но надо учитывать, что история неумолимо движется вперёд. После 1945 года случилось многое, что кардинально изменило как соотношение сил в мире, так и линии государственных границ. Именно поэтому любые «итоги» приемлемы для нас ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России как государства – правопреемника, а во многом исторического и морального наследника Российской империи и Союза ССР.

Пока не осуществляются прямые нападения на наших граждан. Пока соседние страны, ранее бывшие частью Российской империи или Союза ССР, не вступают во враждебные нам военные блоки, стратегические ядерные силы которых круглосуточно нацелены на наши основные города, и не начинают угрожать нашей территориальной целостности.

3. Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо. Вопрос: какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое «мирное сосуществование» гроша ломаного не стоит. Если стоит выбор между этим «сосуществованием» и защитой коренных национальных интересов, а также жизней своих граждан – надо выбирать второе. Это и есть реальная защита этих национальных интересов, просто в иной, более жёсткой, подходящей такому моменту форме. Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, её добросовестным гражданином считаться не может.

4. В мире существует лишь один универсальный инструмент урегулирования международных разногласий. Это Организация Объединённых Наций и принятые ею основополагающие документы. Инструмент универсальный, но совсем не идеальный. Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных. Это императив деятельности организации, её jus cogens.

Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето. Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждёт системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций.

Жить человечество сможет и без ООН. Большую часть истории так и было. Однако непременно наступит деградация системы международного права, а мир вернётся к узким региональным и двусторонним соглашениям по вопросам безопасности.

5. Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН. Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире

Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путём.