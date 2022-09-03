Дмитрий Медведев о «грязных мечтах» Запада о России

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале рассказал о руководстве СССР и «грязных мечтах англосаксонских первертов»

Об одном уроке недавней истории

Сегодня похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Но мой пост не про него и не про глубинные причины распада Союза ССР.

Хотел высказаться об одной совершенно очевидной, но критически опасной для судьбы любого государства ситуации, которая случилась на излёте советской власти. О моментальном обрушении государственных институтов. Именно такая деградация и запускает необратимый процесс распада государства.

Хорошо помню то время, когда в 1991 г. акты центральных властей практически перестали исполнять на местах. Подчеркну, что СССР ещё существовал, вроде бы действовали все элементы федеративной власти, хотя некоторые из них и были уже стыдливо переименованы. Так, Совмин СССР стал Кабинетом Министров СССР, а затем – Межреспубликанским экономическим комитетом. Но из органов и структур государственной машины как будто вытянули всю энергию властной воли, эффективность распорядительного действия и силу контроля за принятыми решениями. Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причём, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства. Однако этого оказалось чудовищно мало. Маховик дезинтеграции страны уже раскручивался с первой космической скоростью. И всё кончилось…

Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать всё, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далёком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля.

Понятно, что всё это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое.

Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества.

P.S. Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России.