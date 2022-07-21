Политика

Дмитрий Медведев: ИХ ГРЕХИ

Автор:
Дмитрий медведев
Дмитрий медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вчера опубликовал в своем Telegram-канале список того, «в чем виновата Россия», а сегодня в чём не виновата, назвав его «ИХ ГРЕХИ». Публикуем целиком, без изменений и сокращений.

ИХ ГРЕХИ
(в чём Россия не виновата)

1. В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС.
2. В том, что обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой.
3. В том, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия.
4. В том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.
5. В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей.
6. В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз.
7. В том, что многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму.
8. В том, что НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества.
9. В том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность.
10. В том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира.
11. В том, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершённые против народа Украины и России.

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