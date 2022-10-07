Дмитрий Чернышенко о частичной мобилизации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросам частичной мобилизации — на нем обсудили статус обработки в регионах заявлений, поступивших от граждан через Госуслуги.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. На нем обсудили стал статус обработки в регионах заявлений граждан, поступивших Госуслуги. Речь идет о двух сервисах портала: первый сервис — «Стать добровольцем», с помощью которого желающие могут подать заявку на участие в спецоперации, а второй позволяет гражданам подавать жалобы о случаях ошибочной мобилизации.

Чернышенко подчеркнул, что среди желающих отправиться на фронт добровольцами есть и женщины: «Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия». Вице-премьер РФ также отметил, что и мужчины, не подходящие под критерии призыва, но желающие помочь своей стране, могут быть привлечены к волонтерской деятельности.

Отдельно Чернышенко обратил внимание на то, что в некоторых регионах обработка заявлений от добровольцев проходит медленнее, чем требуется, поэтому губернаторам «будут регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов». Он призвал стремиться к тому, чтобы обработка жалоб также производилась в кратчайшие сроки.