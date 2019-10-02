Для развития отдыха и туризма важно участие муниципалитетов

Для успешного развития санаторно-курортного отдыха и социального туризма важно участие муниципалитетов

В Совете Федерации прошло совместное заседание рабочих групп по социальному и спортивному туризму.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло совместное заседание рабочих групп по социальному и спортивному туризму при Координационном совете по развитию туризма в Российской Федерации при Правительстве РФ.

Мероприятие провели председатель Комитета СФ Валерий Рязанский и его заместитель Игорь Фомин.

Сенаторы заявили о необходимости наполнения Стратегии по развитию социального туризма реальным содержанием и плановыми мероприятиями, подкрепленными возможностями государства, рынка и сложившимися в отрасли традициями. Тем самым они обозначили задачу, которая стояла перед участниками совещания, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

По мнению Валерия Рязанского, муниципальный уровень власти необходимо как можно шире задействовать в развитии санаторно-курортного отдыха, молодёжного, познавательного и других видов социального туризма — такое предложение планируется внести в план по реализации Стратегии развития социального туризма.

«Без участия муниципального уровня власти сложно реализовывать планы», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Игорь Фомин отметил, что еще одной задачей рабочей группы является распространение в регионах удачного опыта организации специальных маршрутов для детей и спецтуров для старшего поколения.

«Сенаторы намерены изучить инфраструктурную составляющую программы по развитию социального туризма в субъектах Федерации», — сказал он.

В совещании приняли участие представители Министерства спорта России, Ростуризма России, научных и общественных кругов.