Для противодействия незаконной добыче водных биоресурсов создан эффективный правовой механизм

Л. Талабаева: Для противодействия незаконной добыче водных биоресурсов создан эффективный и оперативный правовой механизм

Сенатор прокомментировала изменения в законодательстве, направленные на упрощение механизма реализации судов, которые использовались при незаконной добыче водных биологических ресурсов

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева прокомментировала принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и статью 54 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Закон будет рассмотрен сенаторами на ближайшем заседании Совета Федерации.

Документ направлен на упрощение механизма реализации судов, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов и были конфискованы на основании судебных решений.

Людмила Талабаева подчеркнула, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) ежегодно наносит существенный ущерб экономике прибрежных государств, в том числе и России. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), примерно 15 проц. от общего мирового улова водных биоресурсов, а это более 20 млн тонн водных биоресурсов, составляют уловы, добытые в результате ННН-промысла. По сути, такой промысел в России с давних пор называют браконьерским, сказала сенатор.

По ее словам, браконьерство оказывает значительное негативное влияние на численность и воспроизводство водных биологических ресурсов.

Парламентарий подчеркнула, что незаконный вылов порождает серьезные социальные и экономические проблемы: законные участники промысла недополучают квоты на соответствующие ресурсы, в бюджет не поступают необходимые платежи, сокращаются возможности рационального хозяйствования, что, в свою очередь, влияет на наличие рабочих мест, население не получает доступной и разнообразной рыбной продукции, являющейся важнейшим источником питания.

В связи с этим, отметила Людмила Талабаева, одной из приоритетных целей рыболовной политики России являетсяразработка законодательного правового регулированияохватывающего все стороны этого явления, в том численаправленного на исключение экономических предпосылок и условий для браконьерства.

«Принятие эффективного и оперативного механизма реализацииизъятых и конфискованных судов, которые использовались при незаконной добыче водных биоресурсов, нанесет серьезный удар по дельцам незаконного промысла, поскольку решит проблемы хранения и содержания таких судов, позволит пограничным органам повысить эффективность действий, направленных на задержание и конфискацию браконьерских судов», — уверена парламентарий.

Также принятый Федеральный закон позволит сократить затраты и неоправданные расходы федерального бюджета на обеспечение сохранности и содержание браконьерских судов.