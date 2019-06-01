Директор детского клуба «Мечта» Вероника Андриянова награждена орденом Св. Императрицы Всероссийской Александры Феодоровны

17 мая 2019 года в РКЦ «Купина» г. Нахабино Подмосковья прошёл отчетный концерт творческих коллективов клуба «Мечта».

Отчётный концерт творческих коллективов МАУ КДК «Мечта» прошёл с большим успехов. Показателем высокого результата деятельности учреждения было большое количество зрителей, а их оказалось более 500 человек.​

На празднике присутствовали почётные гости:

-Начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск​ Эльвира Камаловна Кавалерская

-Начальник территориального управления Нахабино Борис Ефимович Соловьёв

-Директор Нахабинской музыкальной школы искусств Михаил Владимирович Дутиков

-Член общественной палаты городского округа Красногорск, председатель общества инвалидов Наталья Николаевна Шмидт

— Член общественной палаты городского округа Красногорск Наталья Николаевна Букаловская

— Председатель совета ветеранов, член Союза журналистов России, районного литобъединения «Звонкая строка», руководитель литературного объединения Нахабино «Лира-Проза» Владимир Николаевич Андреев

— Председатель совета ветеранов северной стороны Нахабино Нина Алексеевна Никитина

— Советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, начальник Войсковой Православной Миссии (ВПМ) Игорь Евгеньевич Смыков

— Председатель комитета по финансовой, социальной и благотворительной деятельности ВПМ Юрий Николаевич Литвинов

— Настоятель Иоанно-Златоустовского храма д. Козинопротоиерей Иоанн Георгиевич Безруков

Коллектив клуба «Мечта» был награждён благодарственным письмом от главы городского округа Красногорск Хаймурзиной Э.А. за участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Общественная палата городского округа Красногорск выразила благодарность директору клуба «Мечта» Андрияновой В.С. за​ личный вклад в развитие социально-культурной среды городского округа Красногорск. ​

Территориальное управление Нахабино в лице начальника Бориса Ефимовича Соловьёва выразила благодарность коллективу клуба «Мечта» за плодотворную работу и сотрудничество.

Все коллективы показали лучшие номера своего творчества, сюрпризы от сотрудников радовали весь вечер всех зрителей.

Руководство детского клуба «Мечта» поблагодарило администрацию городского округа Красногорск, территориальное управление Нахабино и всех гостей вечера за поддержку деятельности клуба «Мечта»

Советник Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил орден Святой Императрицы Всероссийской Александры Феодоровны директору «Культурно — досугового клуба «Мечта» Андрияновой Веронике Сергеевне.

Высокой православной награды Вероника Сергеевна удостоена «за заслуги перед Русским народом, возрождение исторических традиций Российской империи, активное участие в благотворительной деятельности, поддержку патриотического воспитания подрастающего поколения в духе традиционных духовно — нравственных ценностей и любви к Отечеству».

Cправка. Директор Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый клуб «Мечта» Андриянова Вероника Сергеевна.

Андриянова Вероника Сергеевна, 1982 года рождения, работает в сфере культуры 20 лет. В 2001 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесеных по специальности руководитель хора и творческого коллектива, артист народного хора, ансамбля. В 2004 году окончила Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса по специальности менеджмент организации. С 2000 года работала руководителем фольклорного коллектива в Красногорском районном общественном учреждении «Молодёжный центр «Нахабино». С 2005 года работала в должности художественного руководителя Дома культуры «Юность» селаИльинское. С 2010 года работает в муниципальном автономном учреждении «Культурно-досуговый клуб «Мечта», в должности директора.

По итогам рейтингования 2018 года «Оценка деятельности руководителей КДУ», проводимом Министерством культуры Московской области, Андриянова В.С. заняла 4 место.

В 2010 году под руководством и контролем Вероники Сергеевны были отремонтированы помещения клуба, которые на тот момент составляли 162 кв.м, закуплены офисная мебель, шкафы, звуковое оборудование, оргтехника,сценические костюмы, обновлен парк музыкальныхинструментов. Под руководством Андрияновой В.С. открыты 10 кружков, произведен набор участников в кружки от 1,5 до 60 лет. По инициативе Вероники Сергеевны были открыты 7 платных кружков. В 2012 году количество участников студий и кружков увеличилось до 300 человек. В 2012 году по ходатайству Андрияновой В.С. клубу передано в оперативное управление еще 192 кв. метра. По личному архитектурному решению и дизайну Вероники Сергеевны были отремонтированы и оформлены: 2 помещения для занятий, холл, гардеробная, костюмерная, методический кабинет, кабинет директора, туалеты для посетителей. Закуплены мягкая мебель для холла, музыкальные инструменты, мебель, витрины для выставок, информационные стенды, оборудование для занятий в кружках и студиях.

С 2018 года количество участников клубных формирований выросло до 462 человек и клубу передано в оперативное управление еще 131 кв. м помещений. Под контролем и руководством Вероники Сергеевны помещения были переоборудованы под кабинеты для занятий, появился класс для духовых и индивидуальных занятий игры на музыкальных инструментах, для интеллектуальных и развивающих занятий, класс для занятий хореографии. Благодаря активной деятельности с родительскими комитетами кружков и студий в дар были переданы два пианино.Закуплены сценические костюмы для Народного коллектива «Хор народной песни «Любушка» и оргтехника для занятий.

С 2010 по 2019 год благодаря активной работе директора по рекламной компании, выпуску листовок, буклетов по набору детей в кружки и студии количество участников увеличилось со 150 человек до 462 человек. Количество функционирующих кружков, студий увеличилось с 10 до 25. В 2016 году было присвоено звание «Образцовый коллектив» студии народного танца «Карнавал», в 2017 году присвоено звание «Образцовый коллектив» вокально-инструментальному ансамблю «Четыре четверти» и студии бисероплетения «Бусинка», в 2018 году присвоено звание «Народный коллектив» хору народной песни «Любушка».

Вероника Сергеевна грамотно подходит к обеспечению учреждения молодыми квалифицированными кадрами. Все сотрудники имеют профессиональное образование в сфере культуры, систематически повышают свою квалификацию, обучаются в высших учебных заведениях по профилю своей деятельности. В 2010 году из 8 штатных руководителей клубных формирований прошел курсы повышения квалификации 1 человек. В 2015 году из 12 штатных руководителей клубных формированийпрошли курсы повышения квалификации 7человек. В 2018 году из 18 штатных сотрудников специалистов и руководителей клубных формирований курсы повышения квалификации прошли 8 человек. По состоянию на 2019 год все штатные сотрудники обучены на 100%. В настоящее время из общего количества сотрудников 24 человек 4 — молодые специалисты, 12 сотрудников до 35 лет. 3 участников клубных формирований продолжили обучение в ССУЗАХ, ВУЗАХ (Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова; Российский государственный университет им. А.М. Косыгина (Технологии. Дизайн, Искусство);Московский губернский колледж искусств и вернулись на работу в Клуб «Мечта».

Знания и профессионализм руководителя помогает сотрудникам и участникам клубных формирований добиваться высоких творческих результатов. Вероника Сергеевна оказывает методическую помощь молодым специалистам и опытным сотрудникам в подготовке творческих коллективов к участию в международных, всероссийских, областных фестивалях-конкурсах. С 2015 года по настоящее время количество участников областных, всероссийских и международных конкурсов возросло со 120 человек до 360 человек, количество призовых мест возросло на 22%: Лауреаты 1, 3 степени, Международного конкурса музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», г Великий Устюг, 2015 год; Лауреаты 1, 2 степени, Всероссийского конкурса народного творчества «Хранители наследия России», г. Красногорск, 2015; Лауреаты 2, 3 степени Международногофестиваля-конкурса «Без границ», республика Абхазия, 2015 г; Лауреаты 1, 2 степени «Одаренные дети России», г.Москва, 2016г; Лауреаты 1 степени Международного конкурса музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», г Великий Устюг, 2016 г; Лауреаты 2 степени Международного конкурса – фестивалямузыкально-художественного творчества «Душа России — Кострома», г Кострома, 2016 г; Лауреаты 1 степени Международного конкурса –фестивалямузыкально-художественного творчества «Славянские встречи», г Минск, 2016; Лауреаты 1 степени Международного фестиваля – конкурсасолистов и малых форм «Признание», г Москва, 2016 г; Лауреат 2 степени Международноготворческого фестиваля «Творческие открытия», г Санкт-Петербург, 2016 г; Лауреаты 3 степени Международного конкурса – фестивалямузыкально-художественного творчества «Душа России — Кострома» г Кострома, 2017; Диплом 2 степени Московского областного открытогоконкурс инструменталистов эстрадного оркестра, г Химки, 2017 г; Лауреаты 2 степени Международного конкурса –фестивалямузыкально-художественного творчества «Восточная сказка»,

г Казань, 2017; Гран-При, Лауреаты 1 степени Всероссийского конкурса «Соловушка», г Волгоград, 2017; Лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Виктория», г Казань, 2017; Лауреаты 3 степени Международногоконкурса классического и народного искусства «Солнечный павлин», г Серпухов, 2017 г; Лауреаты 2 степени Международного фестиваля конкурсахореографии «Непоседы приглашают друзей», г Таллин, республика Эстония, 2017 г; Лауреаты 1, 2, 3 степени Международного рождественского фестиваля-конкурса «Мы вместе» г Брест, 2018 г; Лауреаты 2,3 степени Международного фестиваля-конкурса «Творческие встречи в Туле», 2018 г; Лауреат 1 степени VI Международного конкурса – фестиваля музыкально – художественного творчества «Сокровища Карелии» г Петрозаводск, 2019 г; Гран – при, Лауреаты 1,2,3 степени VI Международного фестиваля-конкурсамузыкального художественного творчества «В гостях у сказки» г Великий Устюг, 2019 г.

Под руководством Вероники Сергеевны ведётся большая работа по организации и проведению культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий для жителей рабочего поселка Нахабино и городского округа Красногорск. Концерты и мероприятия проводятся не только на базе учреждения, но и на стадионах, площадях, дворовых площадках, парках, скверах. Количество проводимых мероприятий с каждым годом увеличивается. 2016 год 95 мероприятий, 2017 год 104 мероприятия, 2018 год 127 мероприятий.Количество посетителей мероприятий 22000 возросло до 30099 человек. Любимыми мероприятиями для жителей р.п. Нахабино стали проекты, разработанные и реализованные Андрияновой В.С.: Фестиваль «Мой домашний питомец» (600 участников и зрителей), конкурс «Блины масленичные» (150 участников), Ежегодный парад самокатов (200 участников и зрителей), Ежегодный слёт творческих коллективов«Хоровод дружбы», в рамках проведения Дня защиты детей (до 700 участников).

Учреждение ведёт активную концертно-гастрольную деятельность. Творческие коллективы выезжали с концертами: в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и проводили праздничный концерт для олимпийских чемпионов-ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; в Латвию, Болгарию, Литву с концертными программами в рамках молодёжного международного обмена;

в Дом для престарелых людей и инвалидов в г. Звенигород и проводили концерт, в рамках празднования Дня пожилого человека; на городскую ферму ВДНХ г. Москва и проводили фольклорный «Праздник Осени»; в Московскийпарк имени Горького и проводили программу, посвященную Масленичным мероприятиям; в Музей-усадьбу «Архангельское»; в войсковые части, расположенные на территории р.п. Нахабино и проводили ежегодные концерты, в рамках празднования Дня инженерных войск; учреждение тесно сотрудничает с образовательными организациями городского округа Красногорск, в рамках летней оздоровительной компании организует мероприятия для детей из пришкольных лагерей дневного пребывания.

При непосредственном участии Вероники Сергеевны в 2015 году был создан сайт учреждения — клубмечта.рф. Сайт еженедельно пополняется информацией, фотографиями, новыми комментариями, видеоотчётами о событиях, мероприятиях, проводимых учреждением, Вероника Сергеевна контролирует стиль, оформление, дизайн афиш, новостей и работу продвижения самого сайта. На 2019 год количество посетителей сайта 11678 чел. В социальных сетях созданы страницы, которые пользуются спросом у подписчиков. За 2018 год Facebook посетило – 115326 человек, Instagram — 118678 человек, VKонтанте — 116742 чел.

Вероника Сергеевна систематически повышает свою квалификацию. В 2018 году окончила курсы в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Московской области «Московский губернский колледж искусств» по программе «Руководство деятельностью хорового коллектива». Имеет диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Социально-культурная деятельность в сфере культуры и искусства» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 2018 год. В 2016 году окончила курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление в сфере культуры».

Андриянова Вероника Сергеевна ежегодно принимает активное участие в Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».Вероника Сергеевна является Победителем ХМосковского областного конкурса специалистов сферы работы с молодежью в номинации «Лучший руководитель учреждения по работе с молодежью муниципального образования Московской области»в 2013 году. В 2017 году кандидатура Андрияновой В.С. утверждена на Доску почёта городского округа Красногорск.

За время работы Вероника Сергеевна была отмечена:

— Почетной грамотой Губернатора Московской области, 2013г;

— Благодарственным письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 2013 г;

— Благодарственное письмо управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Красногорск, 2012г, 2017 г;

— Почетными грамотами Главы городского округа Красногорск, 2012г, 2017г;

— грамотами Главы городского поселения Нахабино, 2014г, 2017г;

— Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Красногорск, 2017г.