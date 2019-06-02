Директор 209 Павловской гимназии СПБ награждён орденом Императора Павла Первого
16 апреля 2019 года в 209 Павловской гимназии г. Санкт-Петербурга состоялось награждение Директора гимназии Дмитрия Георгиевича Ефимова орденом Императора Павла Первого.
Высокой православной награды Д. Г. Ефимов награждён за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской имперской государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Орден Императора Павла Первого по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона, вручили начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и Глава Национального Общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого Павел Николаевич Баринов.
В Павловской гимназии достойно почитается память Государя Императора Павла Петровича, установлен Его бюст на парадной лестнице.
Павловский женский институт — Гимназия №209
неоренессанс, Пам. арх. (регион.)
1845-1851 — арх. Желязевич Рудольф Андреевич
ул. Восстания, 8
Флигель Павловского женского института
1877-1880 — арх. Барч Густав Мартынович (Карлович)
Школа № 209 Куйбышевского района
Гимназия № 209 и Международная школа института Герцена
Построен в 1845-1851 гг. арх. Р. А. Желязевичем специально для Павловского женского сиротского института, основанного в 1836 г.
В XVIII в. территорию от Фонтанки до Лиговского канала занимал сад Итальянского дворца (наб. Фонтанки, 36). Территория сада позже стала застраиваться.
Павловский институт представлял собой учебное заведение закрытого типа для девушек — детей-сирот солдат и низших офицерких чинов. В здании были предусмотрены спальни двух типов — более и менее комфортабельные. Но в 1849 г. статус института изменился — стали принимать девочек только дворянского происхождения. В связи с этим была произведена перепланировка здания
Выполняя указание царя строить «без всякой роскоши», архитектор ограничился простой отделкой фасадов — штукатурка и неглубокий руст были использованы для облицовки нижнего этажа и карниза, два верхних этажа были оставлены неоштукатуренными. Открытая красная кирпичная кладка была новаторством для того времени. Дугообразные наличники, простенки заполненые лопатками — мотивы ренессанса.
Институты вед. Имп. Марии.
Девицы принимаются на казенное содержание ежегодно, посредством публичной баллотировки кандидаток, о дне которой объявляется в газетах. Своекоштные принимаются на полное иждивение за плату от 300 до 350 руб. в год.
… Павловский. — Знаменская, 6.
Принимаются дочери военных чинов от прапорщ., преимущ. убитых в сражениях, и круглые сироты, от 10 до 12 1/2 лет. На частные же вакансии от 8 до 13 1/2 лет. Воспитанниц 230, плата 300 руб.. Начальница М.В. Розет.
(В. Михневич. Петербург весь на ладони. СПб, издание книгопродавца Плотникова, 1874 г.)
«Тут, в бывшем Павловском институте, когда-то помещалось «Живое слово», с которого началась моя жизнь».
Ирина Одоевцева «На берегах Невы» (lenagurnova)
Вадим Шефнер в книге воспоминаний «Бархатный путь» пишет, что в 1931 году, окончив семь классов, он решил продолжить образование в фабрично-заводском училище и, обратившись на биржу труда, получил
направление в Учебно-химический комбинат имени Менделеева. Комбинат «…находился в доме N 8 на улице Восстания. Здесь готовили рабочих высокой квалификации для химической, парфюмерной, абразивной и керамической промышленности. <…>
….я узнал, что в здании, где мы учимся, до революции находился Павловский женский институт; в нём когда-то жили и учились мать Крупской, писательница Лидия Чарская и ещё многие знаменитые женщины. Мы же в этом монументальном здании прозанимались один учебный год, а потом нас перевели на улицу Рылеева, дом N 9». (snegir)
Во время советско-финляндской (1939–1940) и в период Великой Отечественной войн в здании школы размещался госпиталь № 2015. (сайт гимназии № 209)
Перед зданием установлен памятник поэтессе А. А. Ахматовой.
Теперь здесь размещаются Гимназия № 209 и Международная школа института Герцена.