Директор 209 Павловской гимназии СПБ награждён орденом Императора Павла Первого

16 апреля 2019 года в 209 Павловской гимназии г. Санкт-Петербурга состоялось награждение Директора гимназии Дмитрия Георгиевича Ефимова орденом Императора Павла Первого.

Высокой православной награды Д. Г. Ефимов награждён за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской имперской государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Орден Императора Павла Первого по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона, вручили начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и Глава Национального Общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого Павел Николаевич Баринов.

В Павловской гимназии достойно почитается память Государя Императора Павла Петровича, установлен Его бюст на парадной лестнице.

Павловский женский институт — Гимназия №209

неоренессанс, Пам. арх. (регион.)

1845-1851 — арх. Желязевич Рудольф Андреевич

ул. Восстания, 8

Флигель Павловского женского института

1877-1880 — арх. Барч Густав Мартынович (Карлович)

Школа № 209 Куйбышевского района

Гимназия № 209 и Международная школа института Герцена

Построен в 1845-1851 гг. арх. Р. А. Желязевичем специально для Павловского женского сиротского института, основанного в 1836 г.

В XVIII в. территорию от Фонтанки до Лиговского канала занимал сад Итальянского дворца (наб. Фонтанки, 36). Территория сада позже стала застраиваться.

Павловский институт представлял собой учебное заведение закрытого типа для девушек — детей-сирот солдат и низших офицерких чинов. В здании были предусмотрены спальни двух типов — более и менее комфортабельные. Но в 1849 г. статус института изменился — стали принимать девочек только дворянского происхождения. В связи с этим была произведена перепланировка здания

Выполняя указание царя строить «без всякой роскоши», архитектор ограничился простой отделкой фасадов — штукатурка и неглубокий руст были использованы для облицовки нижнего этажа и карниза, два верхних этажа были оставлены неоштукатуренными. Открытая красная кирпичная кладка была новаторством для того времени. Дугообразные наличники, простенки заполненые лопатками — мотивы ренессанса.

Институты вед. Имп. Марии.

Девицы принимаются на казенное содержание ежегодно, посредством публичной баллотировки кандидаток, о дне которой объявляется в газетах. Своекоштные принимаются на полное иждивение за плату от 300 до 350 руб. в год.

… Павловский. — Знаменская, 6.

Принимаются дочери военных чинов от прапорщ., преимущ. убитых в сражениях, и круглые сироты, от 10 до 12 1/2 лет. На частные же вакансии от 8 до 13 1/2 лет. Воспитанниц 230, плата 300 руб.. Начальница М.В. Розет.

(В. Михневич. Петербург весь на ладони. СПб, издание книгопродавца Плотникова, 1874 г.)





В 1918 г. здесь находился «Институт Живого слова».