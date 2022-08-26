Динамика голосований в ООН

Кулеба заявил, что русские «до сих пор не поняли свою вину». Да, более того, глава МИД дипломатично промолчал про «успехи» МИД Украины в ООН.

Вчера постоянный представитель Украины при ООН Кислица сообщил: 58 входящих в ООН государств поддержали резолюцию, осуждающую действия российской армии на территории Украины. 58 из 193, Карл‼️

Напомним, что 2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию в Украине.

Тогда за резолюцию проголосовало 141 государство (73 %) из 193 государств, включая страны Персидского залива, а также Бразилию (БРИКС) и Сербию.

Вчерашнюю Резолюцию не подписали сербы, никто из стран БРИКС, Африки и арабских стран. Из Латинской Америки подписали 2 страны (Колумбия и Гватемала), остальные – нет.

Итак, 2 марта было 73 %, вчера – 30%.

Кулеба, алло?