Детские урологи Астрахани делятся опытом высокотехнологической помощи

С заботой о детях специалисты урологического отделения Областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой внедряют новые виды высокотехнологической помощи.

За шесть месяцев 2019 года специалистами в области детской урологии было выполнено 698 операций детям с использованием эндоскопического оборудования.

«Более трех лет понадобилось врачам урологам-андрологам Областной детской клинической больницы для того, чтобы полностью перейти и внедрить в свою профессиональную практику малоинвазивные хирургические технологии, — отмечает Александр Пирогов, заведующий урологическим отделением-врач-уролог-андролог ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой». Сегодня все внутриполостные операции детям любого возраста с патологией почек и мочевыводящих путей проводятся эндоскопически. Многие операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре в детской урологии долгие годы оставались достаточно травматичными. Для проведения хирургического вмешательства требовалось пересекать большие пласты мышечной ткани для доступа к почкам или мочеточнику. Послеоперационная рана долго заживала, доставляя ребенку много боли и ограничивала его активность на длительный период времени — до 1-2 месяцев. Современные технологии эндоскопических операций позволяют по-новому решать старые проблемы. С помощью современной аппаратуры удается проводить сложные операции не рассекая тканей, через точечные мини-проколы для введения эндоскопических инструментов».

Специалисты урологического отделения регулярно принимают участие в научно-практических конференциях в том числе и международных. Именно здесь они пополняют свои знания и делятся собственным опытом с коллегами из других регионов и государств.

В этом году на базе ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» успешно проведено несколько обучающих мастер-классов по внедрению эндоскопического метода для врачей из г. Москвы и нескольких регионов Российской Федерации, — сообщили нам в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

Внедрение современных видов высокотехнологической помощи детям, в частности, переход на эндоскопические операции, позволяет значительно снизить у детей боль в послеоперационном, ускорить процесс реабилитации и добиться отличного косметического результата.