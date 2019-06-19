Депутаты требуют экспертизы строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Депутаты требуют от Минприроды провести экспертизу строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Вняв голосу общественности, представителей власти и экологов, Госдума во вторник приняла решение обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище оценит экологическая экспертиза. Экологи тем временем тревожатся: местная молодежь готова покидать родные места ради здоровья и жизни своих детей, опасаясь последствий экокатастрофы после появления ЦБК.

Во вторник, 18 июня, Госдума приняла проект Постановления, решив разобраться в ситуации с ЦБК на Рыбинском водохранилище. По поручению Госдумы комитет по экологии и охране окружающей среды обратится в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с просьбой провести проверку в отношении планируемого строительства комбината, а также – провести экологическую экспертизу в отношении проектной документации ЦБК.

Постановление инициировала депутат фракции «Единая Россия Валентина Терешкова, которая возглавляет депутатскую группу, работающую над ситуацией со строительством ЦБК. Ранее к Валентине Терешковой обращался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, тревожась за будущее волжских регионов в связи с угрозой появления ЦБК на Рыбинском водохранилище. Материалы о грозящей экологической катастрофе Дмитрий Миронов направлял также и президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву. Владимир Путин в том числе поручал ранее разобраться в сложившейся ситуации главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Как заметила Валентина Терешкова, несмотря на предпринятые на государственном уровне меры по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, напряженная экологическая обстановка в бассейне реки сохраняется. А возможное появление ЦБК может грозить еще большим отрицательным воздействием на экологическую систему Волги. «Задача сохранения реки Волги и ее уникальной экологической системы признана на государственном уровне. Однако проблемы сохранения водных ресурсов решаются крайне медленно. Считаю необходимым подключить министерство природных ресурсов и экологии и широкую общественность к тому, чтобы детально обсудить истинное положение дел», — подчеркнула Валентина Терешкова.

«Эта ситуация может нести существенные экологические риски, особенно в случае наступления неблагоприятных последствий, — подчеркнул, в свою очередь, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции «Единая Россия Владимир Бурматов. — Речь идет о строительстве объекта первой категории, деятельность которого может оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду. Помимо негативного воздействия на экологическую систему Рыбинского водохранилища, деятельность комбината может привести к необратимым негативным последствиям для прибрежной экологической системы. Следует отметить, что на территории Череповецкого района Вологодской области и Брейтовского района Ярославской области, на берегу водохранилища, расположен Дарвинский государственный биосферный заповедник, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения и обладает самым строгим режимом охраны природы».

«Экологи волжского региона давно бьют тревогу! Благодаря активности общественности и СМИ удалось сдвинуть дело с места, мы признательны всем, кто поддерживает важность защиты экологии главной русской реки! – говорят Анна Ситникова и Елена Загорская,представители экологической организации Ярославской области «Защитим нашу любимую Волгу!». – Мы надеемся, что Минприроды и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования тщательно разберутся в ситуации и мы наконец отстоим чистоту волжской воды и в целом экосистемы Рыбинского водохранилища и окрестных территорий».

Кстати, ранее экологи уже требовали провести честную экспертизу: были подозрения, что компания «СВЕЗА» получила земельный участок под строительство благодаря недобросовестной экологической экспертизе.«Те земли, где предполагалось разместить завод, входили в «земли особо охраняемых территорий и объектов», то есть считались землями природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного и иного особо ценного значения. А после той экспертизы департамент Росприроднадзора по СЗФО уведомил, что участок получил новый статус – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической безопасности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения». Как это могло получиться?! Может быть, нельзя исключить коррупционную составляющую?» — недоумевает Анна Ситникова.

Пока же возможное появление ЦБК на Рыбинском водохранилище, лоббируемое группой «СВЕЗА» и Алексеем Мордашовым, главой «Северстали», серьезно пугает местное население. Жители Вологодской, Ярославской и соседних областей волнуются, что появление производства первого класса химической опасности угрожает экологии и здоровью людей.Анна Ситникова напоминает, что Волга и Рыбинское водохранилище и так страдают от загрязнений, в том числе попадающих в реку от череповецких предприятий. А что же будет, если тут появится еще и комбинат? «Еще не хватало добавить сюда и ЦБК! Ниже Рыбинска масса небольших населенных пунктов, они серьезно пострадают! Песочное, Шашково, Тутаев, Ярославль и дальше, вся Ярославская область. Экологическая катастрофа коснется и Тверской области. И, конечно, что уж говорить о Вологодской области, где и планируется построить ЦБК. У нас, как всегда, проблемы маленького человека – на последнем месте, и за это приходится бороться! — говорит Анна Ситникова. – То, что Госдума вняла возмущениям общественности, представителей власти и экологического движения и поддержала нас, очень важно. А ведь уже сейчас местные жители опасаются, не придется ли им сниматься и уезжать из родных мест?».

Представителям экодвижения«Защитим нашу любимую Волгу!» удалось пообщаться с жителями Тутаева, одного из небольших городков на Волге. Эта семья подумывает над тем, что, возможно, они переедут. «Жалко, конечно, расставаться со своим домом, но мы очень беспокоимся за будущее своих детей, — говорит Сергей Коршунов, глава семьи из Тутаева. – У нас свое хозяйство, но как тут можно будет жить, если придется пить воду с химикатами, дышать отравленным воздухом и поливать свой сад и огород водой с тяжелыми металлами и прочими вредными веществами? Да и Волгу жалко. Не везет местному населению. Когда-то, строя Рыбинское водохранилище, затопили тысячи гектаров лесов и пашни, многие города и деревни, лишили людей крова. Теперь нас снова словно вытравливают отсюда. Мы ведь не хотим уезжать! Но мы хотим, чтобы наши дети, а потом и внуки росли здоровыми. Вместо того, чтобы возрождать красоту и чистоту русских волжских просторов, их необдуманно губят».

Риски велики для всех волжских городов, которые используют воду из реки. «Комбинат и сам по себе представляет угрозу, ведь это производство первого класса опасности, — напоминает Анна Ситникова. – А если технический сбой, ошибка, авария? Да под угрозой окажется весь волжский бассейн, а это ведь половина населения России! Я согласна с моими коллегами, представителями экологических движений, — строительство ЦБК – настоящее людоедство!».