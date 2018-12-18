Денежный интернет: можно ли превратить Сеть в источник заработка?

Возрастной диапазон аудитории интернета постоянно растет. В Сеть ежедневно выходят миллионы людей с самыми разными увлечениями, интересами, убеждениями. Однако многих из них объединяет одно – они хотят превратить интернет не только в источник информации и развлечений, но и денежной прибыли.

Их можно понять – почти на каждом углу, на каждом баннере и сайте им обещают легкие деньги и комфортный заработок без усилий. Взять, к примеру, любую рекламу Azartplay или другого казино. Везде обещают выигрыши без проблем. Но так ли близка «дольче вита», и так ли просто обогатиться в виртуальном мире?

Не путайте азарт с заработком

Одна из распространенных ошибок желающих разбогатеть заключается в том, что в качестве источника возможного заработка они выбирают азарт – слоты, ставки, лотереи, покер, казино и так далее.

Серьезная ошибка полагать, что с помощью азарта можно зарабатывать. Выиграть раз-другой – возможно. Выигрывать все время – нереально. Это идет в разрез с основополагающими принципами любых азартных заведений. Лучше воспринимать азарт, как развлечение, за которое вы добровольно готовы отдать деньги. Если же вас интересует именно заработок – от азарта лучше держаться подальше.

Нет легких денег и волшебных схем

Еще одна ошибка – это поиск легких денег, богатства, которое свалится на вас, пока вы будете просто сидеть и ничего не делать. Подобные обещания обычно можно услышать в лучшем случае из уст бизнес-тренеров, которые, по сути, просто зарабатывают на своей аудитории. Еще хуже если заработок обещают организаторы финансовых пирамид, которые скрывают свои проекты под личиной чего-то серьезного и солидного. Сюда же относятся псевдо-криптовалюты и лже-ICO, HYIP-вклады, продажа «волшебных» методик и прочие мошеннические схемы.

Где есть деньги?

Ответ прост и лежит на поверхности. Деньги есть там, где действительно нужно работать – во фрилансе или в развитии собственных проектов. Другое дело, что в интернете вы можете работать в удобном для вас режиме, заниматься относительно любимым делом, реализовывать и продвигать свои проекты – сайт, магазин, группу, форум.

Да, работать придется. Да, в некоторых случаях возможная прибыль будет зависеть от знаний, терпения, потраченных сил и времени. Да, придется столкнуться с конкуренцией. Однако по-другому найти источник постоянного дохода не получится. Что бы вам ни обещали «успешные» люди в рекламных роликах.