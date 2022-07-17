ДЕНЬ РУССКОЙ СКОРБИ

Собор Епископов РПЦЗ осенью 1956 г. обратился к своей пастве с призывом “принести Богу всенародное покаяние за бесчисленные грехи, в которых мы, русские люди, повинны перед всеправедным Господом …

… Господь излил на наше отечество в былые годы его процветания великие милости. Господь благословил наших предков создать в этом земном мире Православное Русское Царство, предназначенное к тому, чтобы через него свет Христов просвещал всех. …

… Но русские не устояли в своём предназначении, попрали Божеские законы, попустив взять власть над русской землёй гонителям Христовой веры, совершиться бесчисленным злодеяниям и даже допустить убийство Помазанника Божиего – православного Царя вместе с его кротким христианским семейством.