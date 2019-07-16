Дело прокурора Павлова обрастает новыми подробностями

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение резонансного дела прокурора Павлова, которого пытаются обвинить в «крышевании» легальных автостоянок.

Апелляционное слушание идет по правилам суда первой инстанции и в ходе последнего заседания сторона защиты обнародовала документ, который ставит следствие и поддерживающую его прокуратуру в неловкое положение.

Нет никаких сомнений в том, что дело прокурора Андрея Павлова достойно экранизации. Здесь есть все: и захватывающий сюжет, и неожиданные сценарные повороты, и подлость, и предательство, и, конечно же, любовь близких Андрею людей.

Судите сами: успешно продвигающийся по карьерной лестнице прокурор, который за 10 лет своей службы получал от вышестоящего начальства только благодарности, совершенно неожиданно обвиняется в «крышевании» нескольких автостоянок. Цена вопроса – около 70 000 рублей в месяц. Пикантности этой истории придает то обстоятельство, что Андрей Павлов не имел никакого служебного отношения к тому району Самары, в котором расположены автостоянки, а кроме того, ни в каком «крышевании» они не нуждались по причине того, что действовали абсолютно легально.

Тем не менее, обвинение состоялось, потерпевшим по делу проходит Александр Орлов, которого многие местные жители знают как менеджера местной ОПГ «Законовские». Фигура этого человека в этом деле примечательна еще и тем, что ни имея никакого юридического отношения к злосчастным автостоянкам, он позиционирует себя как человек, «назначенный ответственным за их безопасность». Как бы то ни было, этот потерпевший оказал неоценимую помощь следствию как своим участием в оперативно-розыскных мероприятиях, когда под любым предлогом пытался встретиться с Андреем Павловым, так и в ходе дальнейших следственных действий, когда с легкостью менял показания в соответствии с вновь открывающимися обстоятельствами дела.

Не смотря на то, что на видео задержания Андрея Павлова 8 декабря 2017 года отсутствует эпизод передачи денежных средств, что содержащиеся в деле данные о контактах Павлова и Орлова противоречат билингу телефона прокурора, что в материалах дела нет ни одного документа, санкционирующего проведение в отношении Павлова ОРМ, — суд первой инстанции приговорил бывшего прокурора Безенчукского района Самарской области к 4,5 годам колонии общего режима.

Не трудно догадаться, что сам Андрей Павлов виновным в инкриминируемых деяниях себя не считает, а произошедшее с ним называет не иначе как провокацией. Адвокаты подсудимого так и вовсе уверены в том, что экс-прокурор поплатился за то, что слишком хорошо выполнял свою работу и не смотрел на чины и звания: лишал должностей (в частности, главу администрации Безенчукского района), подписывал распоряжения на снос многомиллионных коттеджей в водоохранной зоне.

Как мы уже неоднократно писали, дело прокурора изобилует неточностями и нестыковками. Однако следствие и суд первой инстанции старательно игнорировали любые ходатайства и доказательства, способные нарушить картину мира, предложенную обвинением.

Бесследно исчез даже мобильный телефон Андрея Павлова, изъятый при задержании. Для следствия это стало большим облегчением, поскольку в этом смартфоне хранилась переписка и записи разговоров Павлова с Орловым, которые полностью реабилитировали бы бывшего прокурора.

По роду своей профессиональной деятельности Павлов всегда проявлял осторожность и, учитывая настойчивость Орлова, опасался провокаций с его стороны и избегал встреч. Даже случайных. Тем не менее, после таинственного исчезновения смартфона, неоспоримых доказательств этого у стороны защиты, как всем представлялось, не осталось. Однако в ходе последнего судебного заседания произошла сенсация: адвокаты Павлова предъявили подписанный прокурором рапорт на имя К.Н.Букреева, о склонении Орловым А.В. действующего сотрудника прокуратуры к получению незаконного вознаграждения за оказание воздействия на должностных лиц Кировского района города Самары, ответственных за принятие решения по открытию новой автомобильной стоянки на улице Литвинова. Этот рапорт уже «всплывал» ранее – он предъявлялся в суде первой инстанции, но суд не принял его. Апелляционная же инстанция справедливо посчитала, что рапорт должен быть в деле. Он, например, содержит информацию о том, что с этим предложением Орлов выходил к Павлову уже не в первый раз и настаивал на передаче денежных средств именно в декабре. Но самое главное: рапорт подписан 29 ноября 2017 года, то есть, за 9 дней до задержания.

Таким образом, получается, что Андрей Павлов не просто чувствовал неладное и ожидал провокации со стороны Орлова, но и сделал все от него зависящее, чтобы в установленной законом форме уведомить о сложившейся ситуации вышестоящее начальство. К сожалению, не успел, элементарно не попал на прием, хотя и пытался, и теперь вынужден доказывать отсутствие какого бы то ни было умысла на совершение преступления в суде, проведя без всяких на то оснований больше года в СИЗО.

Очередные слушания по этому резонансному делу назначены на 16 и 19 июля. Мы продолжим следить за развитием событий.