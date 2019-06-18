«Дело Гончарова»: 5 лет за пробитую шину

«Дело Сергея Гончарова», проколовшего шину автомобилю Федеральной Службы Охраны (ФСО), — передано в Никулинский суд Москвы. Очередное слушанье по делу состоится сегодня (на прошлой неделе заседание не состоялось по причине отсутствия судьи). В начале года Сергей Гончаров ударил по колесу служебного автомобиля ФСО, водитель которого перегородил выезд со двора и отказался убирать автомобиль, за что сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы. Не многовато ли за пробитую покрышку?

«Дело Гончарова» — это своего рода прецедент, который покажет, действительно в нашей стране представителям власти позволено то, что не позволено простому человеку и действительно ли в попытке «защитить честь мундира» наши службы часто забывают о здравом смысле. Ситуация, в которую попал Сергей, могла произойти с каждым: 26 января во дворе жилого дома на Ленинском проспекте водитель принадлежащего спецслужбе Infiniti перекрыл выезд со двора, в результате чего Сергей и его бывшая супруга Дарья не смогли выехать с территории. Сергей, что логично, попросил водителя переставить машину, на что получил грубый ответ. Результатом неприятной ситуации стала словесная перепалка, потерянное время, плохое настроения Сергея и Дарьи и, в конечном итоге, удар по колесу автомобиля ФСО отверткой от детского конструктора, который нанес машине раздосадованный Сергей. Через некоторое время водитель автомобиля ФСО заметил, что колесо спустило, и вызвал на место семь нарядов полиции, оперативников и спасателей… Также для задержки «опасного преступника» в столице был введен план «Перехват».

Ловить опасного преступника с пластмассовой отверткой правоохранители кинулись в ресторан Чайхана №1, где люди в масках с автоматами напугали гостей, изъяли записи с камер видеонаблюдения и даже оборудование. Также были изъяты записи с видеокамер, расположенных на доме, а около 40 человек в бронежилетах и масках, сотрудники МЧС и полиция несколько часов толпились во дворе, звонили в дверь квартиры Гончарова, пугая детей, оставленных с няней. Спустя несколько часов Сергея и его супругу задержали. У Дарьи был изъят автомобиль, а Сергея задержали на 48 часов и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»… Кстати, ущерб, нанесенный автомобилю ФСО и оцененный водителем в 20 000 рублей был компенсирован в тот же вечер.

То есть, подведем итог: банальный автохам, волею судьбы оказавшийся за рулем служебного автомобиля, а не личной «девятки», перегородил выезд из двора. В ответ на просьбу убрать машину – нахамил, вступил в перепалку, в результате чего получил удар по колесу авто… Ситуации такие случаются сплошь и рядом, вот только не каждому, кого вывело из себя хамство водителя, убежденного в собственной вседозволенности, теперь грозит 5 лет лишения свободы. А если бы в этот момент из двора выезжала «Скорая помощь» или «Пожарная охрана», ситуация развивалась бы по тому же сценарию? Или им также предложили бы подождать несколько минут?

В общем, это именно то дело, которое будет рассматриваться в Никулинском суде г. Москвы во вторник. Как было уже замечено, первое слушанье по делу, которое должно было состояться на прошлой неделе, было отменено. Журналисты, проявившие интерес к процессу, попасть в зал суда не смогли: операторов не пустили в задние суда, да и корреспондентов не хотели пускать в зал несмотря на то, что процесс открытый. Пресс-секретарь на месте отсутствовала, помощница судьи общаться с представителями прессы отказалась, в грубой форме послав журналистов к отсутствующему пресс-секретарю… Чем объяснить столь странное поведение – пока не понятно. Возможно, причина кроется в том, что в деле масса нарушений, не говоря уже о том, что сама попытка посадить человека на 5 лет за проколотое колеса (которое, кстати, было компенсировано) выходит за грани здравого смысла! Не совсем вяжутся с логикой и здравым смыслом и сроки возбуждения уголовного дела, и поведение водителя автомобиля ФСО и многие другие факты. Например, осмотр места происшествия был начат 26 января 2019г. в 23:10, и уже через 40 минут (в 23:50) дознаватель возбудил уголовное дело… В этот же день оно было передано первому заместителю Прокурора ЗАО г. Москвы, затем в СУ УВД по ЗАО, там следователь возбудил уголовное дело датированное 23:30, то есть за 20 минут до возбуждения дела дознавателем, который его ему передал. Так же существует постановление первого заместителя прокурора ЗАО г. Москвы об отмене постановления о возбуждении уголовного дела датированное тем же 26 января 2019 года.

Некоторые странности замечены и с автомобилем ФСО, которому была проколота шина: этот Infiniti во дворе дома видят регулярно, но каждый раз он появляется с новыми номерными знаками. Примечательно, что тот государственный номер, который был на машине во время инцидента, по данным МК, не числится ни в одной базе…

Слушанье по делу Сергея Гончарова состоится сегодня, 18 июня 2019 года в 16-00. Кстати, следователем по нему является Игорь Лопатин, уже получивший определенную известность после нашумевшего дела журналиста Ивана Голунова, арестованного несколько дней назад по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Именно Лопатин был следователем по делу Голунова, которое вызвало широкий общественный резонанс в силу неадекватности предъявляемых обвинений. «Дело Гончарова» в этом смысле очень похоже на дело журналиста и остается надеяться на то, что наметившаяся тенденция справедливости сработает и в отношении Сергея. Наказание за нарушение закона всегда должно быть соразмерно совершенному деянию и 5 лет за пробитую шину это, без сомнения, за гранью здравого смысла!