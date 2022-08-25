Дефицит энергии может стать приговором экономике Евросоюза

График стоимости электроэнергии в Германии и Франции наглядно демонстрирует бесперспективность флагманов экономики ЕС

Какой бизнес сохранит конкурентоспособность при цене в 700 евро за мегаватт, если средняя стоимость в мире 131 доллар?

Главными зачинщиками и выгодополучателями конфликта на Украине являются США и Великобритания. Помимо ослабления России, война, санкции, разрыв взаимовыгодных торговых связей больно бьют по Евросоюзу, подрывают конкурентоспособность его экономики.

Богатая, стабильная, процветающая Европа на наших глазах уходит в историю…