Экономика

Дефицит энергии может стать приговором экономике Евросоюза

Автор: Максим Сливко
Дефицит энергии может стать приговором экономике Евросоюза
Дефицит энергии может стать приговором экономике Евросоюза

Дефицит энергии может стать приговором экономике Евросоюза

График стоимости электроэнергии в Германии и Франции наглядно демонстрирует бесперспективность флагманов экономики ЕС

Какой бизнес сохранит конкурентоспособность при цене в 700 евро за мегаватт, если средняя стоимость в мире 131 доллар?

Главными зачинщиками и выгодополучателями конфликта на Украине являются США и Великобритания. Помимо ослабления России, война, санкции, разрыв взаимовыгодных торговых связей больно бьют по Евросоюзу, подрывают конкурентоспособность его экономики.

Богатая, стабильная, процветающая Европа на наших глазах уходит в историю…

СтраныВеликобритания Германия США Франция
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