Главная новость сегодняшней Daily Telegraph: поддержка Украины в ЕС снижается в связи с обострением внутреннего кризиса.

Газета сообщает, что британские дипломаты сейчас вовсю разъезжают по столицам Европы с тем, чтобы убедить их лидеров продолжать поддержку Зеленского.

Киевскому режиму необходимо срочно что-то предпринять чтобы переломить этот негативный тренд. Нужно любой ценой вернуть Украину в фокус внимания мировых СМИ. Только это позволит выбить деньги и оружие из уставших партнёров. Варианты: попытка наступления ВСУ с захватом и удержанием населенных пунктов. Либо кровава провокация с огромным числом жертв. Лучше с применением оружия массового поражения или выбросом радиации.

Стоит ждать появления на Украине «белых касок» и клона девочки Баны. Бывший шоумен Зеленский и его кураторы из Ми-6 умеют давить на эмоции