«Да здравствует Учитель!» (Манифест Нового Возрождения)

По какому пути пойдёт российское искусство.

«…Тут у меня сугубо корыстные гражданские чувства – я хочу добра своей стране…» — даже и не помню, где я прочитал, или услышал, такую вот интересную фразу. И много сейчас таких вот «фраз», а в последнее время всё больше и больше… И «добра своей стране» хотят все. И «Коммунисты России», которые обещали распространять фильм Учителя «Матильда» через диски и кассеты, и сам Учитель, который хотел показать, что страстная любовь преодолеет все преграды, даже сословные, даже царские, даже церковные. Ибо Любовь – особенно Любовь земная, плотская, страсть эротическая, или, как сейчас более принято – «сексуальная» — она сметает на своём пути все преграды. И ведь как это прекрасно! Любовь — ведь все великие о ней только и писали: и Пушкин в «Чудном мгновении», и Толстой в «Анне Карениной», и Булгаков в «Мастере и Маргарите», и Ботичелли в «Весне священной», впрочем, «Весну священную», кажется, написал не Ботичелли, а Стравинский. Но ведь это и не важно! Не важно, кто написал – а важно, что наш Русский Царь влюбился в балерину, и за это Царица Александра Фёдоровна хотела эту балерину извести. Колдовскими и черномагическими методами, а у Царя во время коронации с головы слетела корона Российской Империи. А через некоторое время и сама отрезанная голова Императора была привезена в подарок Ленину…

Впрочем, о последнем Учитель умолчал. Ибо об этом лучше не говорить, чтобы не разжигать ненужные и опасные сегодня «нездоровые страсти». Давайте лучше разжигать страсти здоровые. Давайте, вслед за великими, писать и снимать о Любви – и не о какой-то там Любви Небесной, а о самой что ни на есть земной, плотской, эротической, сексуальной. А чтобы было, так сказать, «пикантнее» — пригласим на роль ритуально умученного предками господина Учителя Святого Царя-Мученика немецкого порноактёра Ларса Айдингера, который до этого снимался в фильмах в основном без штанов в формате «21+». Ибо ведь что такое культура с большой буквы – а это и есть древнегреческая, так сказать, эротика, идеалом которой является Декамерон, Боккаччо, Гаргантюа и Пантагрюэль – Франсуа Рабле, а отнюдь не бледный призрак какой-то там Биотриче фантазёра Данте Аллегри, или же опять же глупая и сентиментальная Татьяна Ларина:

— Но я другому отдана, и буду век ему верна! – ну, что такое, Пенелопа какая-то…

А тут у нас Русский Царь будет метаться между будуарами Александры Федоровны и Матильды Ксешинской – да, вот это, да! Вот это Любовь! Конечно, можно было бы ещё и Распутина сюда им в постель положить, и чтобы они все вчетвером, так сказать… Но это, к сожалению, в сегодняшнем некультурном российском обществе пока ещё «не прокатит».

А то что в ту ночь, в подвале Ипатьевского дома:

В час лишь затеплилась заря,

Рабы зарезали Царя

И не его одного, а всю его Святую Семью! — Так мы же не против, мы, наоборот, за – то есть мы любим Царя и его Семью, но ещё больше мы любим Любовь!

Вы только посмотрите, как это прекрасно! И как будет рукоплескать нам весь просвещённый культурный Запад. И Венеция, и Канны, и Лондон, и Берлин, и Голливуд… И Оскара, может, дадут, и Золотого Льва! Да чего не даст Запад за то, что «русские» сами – теперь уже духовно, в кино убивают своего Святого Царя!

А то, что эти фанатичные православные мракобесы протестуют по всей стране, так это вечная Русская отсталость и бескультурность, вечная, так сказать, леность духа, вечных тёмных и нелюбознательных рабов, которые вечно разбивают лбы, молясь своим бесконечным Богородицам и идольским изображениям бесконечных святых, благоверных, багрянородных, страстотерпцев, юродивых, блаженных, столпников и верижников, мучеников, великомучеников и преподобномучеников. Нет! Хватит этого тёмного и мрачного Русского Средневекового мракобесия! Хватит! Мы хотим жить и наслаждаться жизнью и любовью! Мы хотим жить, жить, жить! А потому, да здравствует Матильда, и да здравствует Алексей Учитель – этот гений Нового Возрождения, с его культом тела, с его высшим идеалом «низа», а не верха, идеалом «земли», а не Неба, порока, а не святости, наслаждения, а не жертвы, удовольствия, а не страдания! Не надо нам Гоголей и Достоевских! Не надо блаженных Сонечек Мармеладовых и юродивых Алёш Карамазовых. Не надо мученичества и искупительного страдания! Даёшь жизнь, любовь и плотское наслаждение! Бери от жизни всё! Другого раза не будет! И пусть они кричат, что фильм оскорбляет их самое Святая Святых – мы всё равно настоим на своём и ещё раз именно в столетие убийства Царя – ещё раз убьём его ритуально, чтобы до конца утвердить наш идеал на земле – порнографический идеал Нового Возрождения, апостолом которого является великий наш режиссёр Алексей Учитель…

По какому пути пойдёт Русское искусство

Вот, примерно так, сегодня звучит вдохновляемый совсем уже рехнувшимся «толерантным» порно-Западом «эстетический манифест» всех этих Учителей. Да, что и говорить, битва Света и Тьмы вокруг фильма «Матильда» продолжает нарастать. Растёт и духовное напряжение. Ни та, ни другая сторона, разумеется, теперь не уступят. Помнится, ещё в четверг, 10 августа 2017 года, на телевидении в программе Владимира Соловьёва была очередная дуэль на эту тему, в формате 3х3. Наиболее ясные точки зрения выразили телеведущий Андрей Максимов и актёр, режиссёр и президент фестиваля «Золотой Витязь» Николай Бурляев. Суть выступления Максимова в том, что никакой цензуры не должно быть. А художник должен иметь полную свободу творчества. Бурляев же ответил очень оригинально. Он привёл четыре цитаты из, как он сказал: «Нашего всё» — т.е. из Александра Сергеевича Пушкина, где тот утверждает, что в государстве цензура должна быть обязательно. Соловьёв же, криво улыбаясь, сразу начал иронизировать насчёт «игривости» некоторых эпизодов в «Руслане и Людмиле», но это как-то не произвело должного эффекта.

Впрочем, всё это: «слова, слова, слова»… Ибо сам по себе вопрос в принципе ставится неверно: Не так ставится вопрос, уважаемые дамы и господа! А поставлен он должен быть так:

«В каком обществе мы будем дальше жить: в светском (т.е. «Возрожденческом» с его культом распущенности, оккультизма, сатанизма и свободы) или в религиозном с его культом Богослужения, покаяния, святости и почитания Святых. И Святых Мучеников за Христа в первую очередь! И среди мучеников и великомучеников века XX-го – на первом месте, сразу у Престола Господня, будет у нас стоять Государь Император Русский Царь-Мученик Николай II Александрович и его Святая Семья.

Вот как должен стоять вопрос. И нам уже поставили его так, и мы уже никак не имеем право отступить и отдать на поругание разным Учителям нашего святого, положившего душу свою и своей семьи на други своя, то есть за нас с вами – Святого Царя! Я уже писал, что всегда, всю человеческую историю идёт борьба между абсолютным Возрождением – т.е. обществом страсти и порока, и абсолютным Средневековьем – т.е. обществом Веры и высшего идеала или, говоря церковным языком – стремления в Царство Небесное.

Именно это последнее стремление вверх, стремление к абсолюту, и есть вечный идеал Святой Руси. Именно за него принёс себя и свою Семью в жертву Государь, и именно за эту устремлённость в Абсолютное Царство Мелхиседеково – Христово Царство Правды – были принесены в гигантскую кровавую жертву миллионы и десятки миллионов Русских людей. Это всё, так сказать – мета-человеческий уровень. А на уровне просто человеческого сознания мы тут в первую очередь сталкиваемся, так сказать, с любовью «телесной, плотской» (Возрождение) и любовью Духовной, Божественной (Средневековье). И господина Учителя в данном случае доминирует интерес к любви плотской, любви Возрожденческой. А у его противников – Русских Православных христиан, любовь Духовная (Средневековье). Так, в таком ключе, и в такой плоскости стоит сегодня вопрос – по какому пути пойдёт дальше Русское искусство. Образно говоря: пойдёт ли оно, так сказать, по пути современной западной попсы и упоения грехом, или по пути Русской иконы, по пути Андрея Рублёва, Дионисия и Феофана Грека… Или в отношении кино: по пути Василия Шукшина и Андрея Тарковского, или, например, Мартина Скорцезе, Дена Брауна, Элема Климова («Агония»), Павла Лунгина («Царь»), Алексея Учителя («Матильда») и т.д.

Также и в литературе: или Гоголь («Петербургские повести»), Достоевский («Бесы»), или…, впрочем, или тут подобрать довольно трудно – ибо вся Русская литература, так или иначе, литература Христианская, уже потому, что она Русская. В этом отношении хорошо и удивительно сказал в своё время Томас Манн:

— Русская литература вся святая!..

Так и музыка, так и живопись, так и театр, так и кино: пойдём ли мы по пути «Новых Декамеронов», или же по пути стремления у Евангельскому идеалу, выше которого нет ничего на этом бренном и хрупком земном свете.

Вообщем, говоря короче, куда мы будем стремиться? И куда нас будут вести «мастера культуры»? И главное, с кем они – эти «мастера культуры» будут сами? Другими словами, переходя на язык Гоголя и Достоевского – с Богом они или с чёртом? Вот в чём вопрос. Господин Учитель, на мой взгляд, богохульствуя, клевеща и оскверняя Святого Царя-Мученика встал на сторону чёрта! Сознательно или бессознательно – не столь важно. Но нам, Православным, стоящим на стороне Господа нашего Иисуса Христа, и Святого Царя-Мученика Николая Второго Александровича, — также неуклонно и крепко стоять на стороне Бога – и посему не дать никаким осквернителям наших святынь издеваться и смеяться над главным Святым страшного XX века – Царём-Мучеником Николаем Вторым Александровичем.

Да не будет! А посему:

Православие или Смерть!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич