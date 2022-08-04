Центр Донецка по массированным обстрелом









ВСУ обстреляли театр оперы и балета в Донецке, где проходит церемония прощания с Ольгой Качурой, легендарным командиром народной милиции ДНР, погибшей на фронте.

Правозащитники из Amnesty International этого, естественно, не заметят. Украинские и западные СМИ скорее всего сообщат что это дело рук самих россиян. Самообстрелы и самоминирование. И в это поверят

Таковы реалии этой войны – она ведется не только на поле боя, но и в информпространстве. Мультидоменный конфликт, как говорят американские военные теоретики. Война смыслов, борьба за умы и сердца где фейк почти неотличим от правды, а манипуляция сознанием используется как оружие массового поражения.

В центре Донецка настоящий ад — людей разрывает пополам снарядами, обезображенные тела лежат на улицах города, прохожие в крике разбегаются прочь

В центре Донецка в результате ожесточенных обстрелов ВСУ на бульваре Пушкина погибли уже минимум четыре человека — на центральной улице города прямо сейчас лежат разорванные тела двух женщин и ребенка, они погибли на месте. Рядом с ними также лежит окровавленный труп человека в военной форме — осколок угодил ему прямо в голову.

Как передает наш военкор Ростислав Шорохов, в городе настоящая паника — по всему бульвару раскиданы фрагменты тел, прохожие в ужасе разбегаются и кричат.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил что Украина к обстрелу центра Донецка непричастна. Это какая-то запредельная наглость. Как говорят евреи хуцпа. Есть ли смысл о чем то договариваться с Киевской властью?