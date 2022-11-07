Средняя розничная цена на газ в Европейском союзе и Великобритании составила почти 18 евроцентов (0,18 доллара США) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года, по данным консалтинговой компании VaasaETT Ltd. Расходы на электроэнергию для домашних хозяйств выросли на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час. (Примерно 2 евро кубометр газа Мои. Прим.)

«Если кризис продлится еще целый год или более года, стоимость этих мер для этих правительств была бы огромной», — сказал Льюис в интервью. «В конце концов, клиенты забудут, что эти цены не являются реальными ценами – они воспримут их как норму, и тогда станет практически невозможно их снизить». (Идиот он еще не понял, что эти цены заниженные: дальше будет только хуже Мои Прим).