Цена газа на европейской бирже превысила $3260 за тыс. куб. м.

В пятницу «Газпром» сообщил, что «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции «Портовая» остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Влияет на рост цены высокий спрос на СПГ в Азии, ограниченное предложения со стороны основных поставщиков и низкие уровни заполненности газовых хранилищ западных стран после продолжительной холодной зимы и аномально жаркого лета.

Всё только начинается…