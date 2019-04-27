Новости

 

 

Авторы

Объявление

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Cо светлым праздником Христова Воскресения!

Христос Воскресе!
Апрель 28
01:02 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Cо светлым праздником Христова Воскресения!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Всем мира и добра!

Песня: Юлия Берёзова — Пасхальная

Кто это не слыхал, да пусть услышит,
Как в день Пасхальный чистые сердца,
И все, что ходит, и плавает, и дышит
Без устали приветствует Творца.

Припев:
«Христос воскресе!», — восклицают горы,
«Христос воскресе!», — вторят им поля.
«Христос воскресе!» — позабыв раздоры,
Обнявшись с небом, кружится земля.

В густом лесу поет листочек каждый,
Ликуют реки, села, города.
Я это слышал, правда, лишь однажды,
Но слава Богу, раз и навсегда.

Припев (2р.).

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян

Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян. Награждён: «за сохранение и возрождение исторических

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.