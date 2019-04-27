Cо светлым праздником Христова Воскресения!
Cо светлым праздником Христова Воскресения!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Всем мира и добра!
Песня: Юлия Берёзова — Пасхальная
Кто это не слыхал, да пусть услышит,
Как в день Пасхальный чистые сердца,
И все, что ходит, и плавает, и дышит
Без устали приветствует Творца.
Припев:
«Христос воскресе!», — восклицают горы,
«Христос воскресе!», — вторят им поля.
«Христос воскресе!» — позабыв раздоры,
Обнявшись с небом, кружится земля.
В густом лесу поет листочек каждый,
Ликуют реки, села, города.
Я это слышал, правда, лишь однажды,
Но слава Богу, раз и навсегда.
Припев (2р.).