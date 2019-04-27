Cо светлым праздником Христова Воскресения!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Всем мира и добра!

Песня: Юлия Берёзова — Пасхальная

Кто это не слыхал, да пусть услышит,

Как в день Пасхальный чистые сердца,

И все, что ходит, и плавает, и дышит

Без устали приветствует Творца.

Припев:

«Христос воскресе!», — восклицают горы,

«Христос воскресе!», — вторят им поля.

«Христос воскресе!» — позабыв раздоры,

Обнявшись с небом, кружится земля.

В густом лесу поет листочек каждый,

Ликуют реки, села, города.

Я это слышал, правда, лишь однажды,

Но слава Богу, раз и навсегда.

Припев (2р.).