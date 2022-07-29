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CNN пообщалось с украинскими военными о предполагаемом наступлении ВСУ

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CNN пообщалось с украинскими военными в Николаевской области о предполагаемом наступлении ВСУ

Так, один из солдат, который занимается воздушной разведкой, заявил, что не уверен в освобождении Херсона и других южных территорий до конца года. Причем, по его мнению, это может быть и следующий год.

CNN пишет, что Юг Украины — это “большая площадь открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы будут незащищены, и у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три эшелона по всему региону”.

По данным CNN, “у украинцев ограниченные штурмовые силы — на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений”.

Агентство отмечает, что оружие, предоставленное западными союзниками, не предназначено для наземных наступлений, а ВСУ не хватает воздушного прикрытия наступающих сил. “Украинские силы также несут большие потери на юге, но военные редко сообщают подробности”, — сообщает CNN.

СтраныРоссия Украина
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