Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, однако европейские ценники все равно куда выше.

“Но это слабое утешение для американцев, борющихся с высокими ценами в продуктовых магазинах, магазинах одежды и ресторанах”, – резюмирует CNN.

Создавая условия для конфликта на Украине США планировали ослабить не только Россию, но и ЕС. Страны Европы, разорвав взаимовыгодные отношения с РФ, оказываются в большей зависимости от Вашингтона. И теряют свои конкурентные преимущества в экономике. Ничего личного, просто бизнес.