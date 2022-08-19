Экономика

CNN: цены на природный газ в Европе в семь раз выше, чем в США

Автор: Максим Сливко
газ

Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, однако европейские ценники все равно куда выше.

“Но это слабое утешение для американцев, борющихся с высокими ценами в продуктовых магазинах, магазинах одежды и ресторанах”, – резюмирует CNN.

Создавая условия для конфликта на Украине США планировали ослабить не только Россию, но и ЕС. Страны Европы, разорвав взаимовыгодные отношения с РФ, оказываются в большей зависимости от Вашингтона. И теряют свои конкурентные преимущества в экономике. Ничего личного, просто бизнес.

СтраныРоссия США
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