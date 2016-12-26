Чудовищная катастрофа Ту-154 в небе над Черным морем. Версии.

2016-й год заканчивается и заканчивается ужасной новостью — катастрофой Ту-154 в Сочи. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем национального траура. Это чудовищная и невосполнимая потеря. Погибли 92 прекраснейших человека, являющихся настоящей гордостью и достоянием Русского народа.

В разных городах сегодня состоялись траурные мероприятия, люди почтили память погибших в авиакатастрофе в небе над Черным морем. Панихиды прошли во всех православных храмах России, а также и православных храмах за рубежом.

Катастрофа произошла 25-го декабряв в 05:27 мск, когда еще не рассвело. Лайнер следовал в Сирию, в Сочи у самолета была плановая дозаправка.

На борту находились 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (В катастрофе легендарный ансамбль имени Александрова потерял треть своего состава и художественного руководителя), а также всем известная и горячо любимая доктор Лиза (Елизавета Глинка), девять журналистов центральных телеканалов (Первый, «Звезда», НТВ) и военные. Всего — 92 человека. Выживших спасатели не нашли. К вечеру воскресенья на поверхность подняты тела 12 погибших.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова летел на авиабазу Хмеймим в Сирии и должны были выступить с концертом.

На данный момент основной версией крушения самолета Ту-154 Минобороны под Сочи является техническая неисправность. Об этом заявил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Кроме неисправности самолета, рассматривается и версия качества топлива.

По словам источника, версия ошибки пилота маловероятна, так как «они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов». Метеоусловия в районе вылета были благоприятными.

Версия теракта, по словам источника, также «практически исключается». Такое же мнение высказал в интервью «Комсомольской правде» президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что подобные рейсы обслуживают только проверенные люди, которые «имеют все формы допуска, для того чтобы заниматься этой работой». Кроме того, в самолете находились люди, которые знали друг друга, и «посторонних людей никто в этот самолет не подсаживал». Также если бы был взрыв или какая-то вспышка над акваторией моря, то были бы очевидцы этого факта.

Еще одна возможная причина крушения – попадание птицы в двигатель. Эту версию приводит сайт НТВ.Ru. Недалеко от аэропорта находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радиолокационных радаров через две минуты после взлета с аэродрома Адлера. Через некоторое время обломки самолета были обнаружены в акватории Черного моря на глубине 50-70 метров. На его борту находилиcь 92 человека.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Его расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России.

Тем не менее версия о терракте широко обсуждается экспертами и этому есть подтверждение заснятого видео.

Анализ видеозаписей камер наблюдения привел российского авиаэксперта Вадима Лукашевича к выводу о взрыве, который предшествовал падению Ту-154 в Черное море. Даже нечеткое изображение с камер видеонаблюдения адлерского пляжа позволяет судить о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв перед падением в море. Об этом написал в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Сомнение, по его словам, вызывало расположение линии горизонта. Одним из предположений был взрыв в момент удара самолета о воду.

Однако совмещение ночного видео с дневной записью той же камеры, а также анализ видеозаписи другой камеры с набережной, позволяет установить, что взрыв произошел в воздухе, пишет Лукашевич.

«Если эта вспышка в самом деле выше горизонта и она связана с упавшим самолетом, то одна из двух «официальных» версий – ошибка пилотирования – отпадает напрочь. А из возможных объяснений второй оставшейся «официальной» версии – технические неполадки – в голову приходит только взрыв топливных баков. Но это для только что заправленной под завязку машины, без принудительной инициации, практически невозможно», – отметил эксперт.

«Версия теракта (опять же, если эта вспышка выше горизонта и соответствует местоположению самолета) встает в полный рост», – добавил он.

Газета «Коммерсант» приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.