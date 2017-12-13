Чудотворный образ Государя посетил Екатеринодар
9 декабря 2017 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова, члена Экспертного Совета Общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» по приглашению краснодарского отделения Общества «Двуглавый Орёл» совместно со Старо-Пашковским Казачьим обществом имени Страстотерпца Царя Мученика Николая прибыла в столицу Кубанского казачьего войска- г. Екатеринодар.
По благословению благочинного приходов Карасунского церковного округа протоиерея Георгия Меденцева 10 декабря состоялся крестный ход с чудотворной мироточивой иконой царя-мученика Николая, в котором принимали участие прихожане и духовенство храма Вознесения Господня в Пашковке, казаки Пашковского Станичного Казачьего Общества, а также паломники из Краснодара и Краснодарского края.
Из статьи кандидата исторических наук В. А. Жадан:
«Царский поезд подошел к платформе вокзала Владикавказской железной дороги в 1 час 34 минуты дня. Государя Николая И встречали военные и гражданские чины во главе с генералом от инфантерии М.П. Бабычем, начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. С вокзала Августейший гость отправился в открытом автомобиле на богослужение в войсковой собор во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. Проехав под Триумфальной аркой, сооруженной в 1888 году, Государь оказался у величественного семипрестольного Свято-Екатерининского храма, который был возведен в память посещения Екатеринодара Императором Александром с Августейшей Семьей и чудесного избавления их в железнодорожной катастрофе у станции Борки в том же году. По прибытии Императора Николая Александровича на Соборную площадь, начался Войсковой круг Кубанского войска с участием представителей всех отделов Кубанской области. Затем в соборе было совершено благодарственное молебствие «сугубой ектенией». Из войскового собора Государь Николай II направился к раненым воинам, лечившимся в городской больнице, войсковом госпитале и лазарете Кубанской Общины сестер милосердия. После — на встречу с учащимися Кубанского Мариинского женского института и воспитанницами Войскового шереметевского женского приюта. В 4 часа 30 минут дня автомобиль самодержца был уже на железнодорожном вокзале.
На следующий день в письме к Государыне Александре Федоровне Государь Николай II писал о своих впечатлениях о посещении Екатеринодара: «Конечно, приемы в каждом городе были трогательно-теплы. Но вчера в Екатеринодаре, столице Кубанской области, я испытал другие и еще лучшие впечатления — было так уютно … благодаря массе старых друзей и знакомым лицам казаков, которых я с детства помню по конвою… Великолепен и богат этот край казаков. Пропасть фруктовых садов. Они начинают богатеть… Все это преисполняет меня радости и веры в Божие милосердие, я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России…»
http://pravkuban.ru/ovk/2003_
ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО. Краткая справка:
Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см.
В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому врачу — хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.
В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).
В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи.
Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.
В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.
Мироточивый образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности и особо почитается казаками.
Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги.
Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы.
9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.
Когда чудотворный образ Государя не путешествует, он хранится в Москве, в храме Вознесения Господня на Гороховом поле (настоятель протоиерей Василий Голованов).
Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».
— «Я сам был свидетелем того, как икона начала мироточить. Когда ее привезли в домовой храм св. Игнатия Богоносца, от нее шло необыкновенное благоухание. А когда ее перевезли в Андреевский собор, то к концу богослужения я увидел, как потоки мира стекают по иконе».
Владыка отметил, что явление мироточения всегда становилось знамением какого-либо события в истории.
— «Когда начались трагические события на Украине, мироточением иконы Царь-Страстотерпец показал, что он молится о России», — сказал архиерей.