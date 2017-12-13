Чудотворный образ Государя посетил Екатеринодар

9 декабря 2017 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова, члена Экспертного Совета Общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» по приглашению краснодарского отделения Общества «Двуглавый Орёл» совместно со Старо-Пашковским Казачьим обществом имени Страстотерпца Царя Мученика Николая прибыла в столицу Кубанского казачьего войска- г. Екатеринодар.

После Божественной литургии в храме Святого Царя Мученика Николая перед Иконой Государя был отслужен молебен с акафистом настоятелем храма протоиереем Георгием Козаком.

После окончания богослужения верующие и работники храма заметили, что замироточила храмовая икона Святой Матроны Московской.

На иконе были проступили капельки миро и были видны следы потеков.

Таким образом Святые покровители храма приветствуют другого Святого, прибывшего в их храм- Святого Страстотерпца Царя Николая. Такое уже случалось во время визита Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая в Ставрополь в марте 2014 года, когда икона находилась в Андрееевском соборе и замироточили храмовые иконы Святых Равноапостольных Императоров Константина Великого и Владимира Крестителя Руси. С 13 по 15 марта 2014 г. мироточивая икона Государя пребывала в Свято — Сергиевском храме при СКФУ г. Ставрополя. В это время здесь было отмечено мироточение капельками мира храмовой Казанской иконы Божией Матери, в глазах Богомладенца Христа выступили слезы. Такой же случай был 12 декабря 2015 г. в Санкт — Петербурге, в храме в честь Святого Новомученика Архиепископа Фаддея Тверского в Горелова, в момент принесения в храм мироточивой иконы Государя выступили капли миро на храмовой иконе Святого Фаддея Тверского, зимой 2016 г. в храме Святой Живоначальной Троицы, который находится в Гатчинском дворце, связанном с памятью Императоров Павла Первого и Александра Третьего, во время принесения Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая, на храмовой иконе Святой Мученицы Татьяны выступили капли миро. Мироточение святых икон — знак Божьего прощения, милости и благодати.

Когда в мире усиливается зло, Бог даёт Свою благодать.

По благословению благочинного приходов Карасунского церковного округа протоиерея Георгия Меденцева 10 декабря состоялся крестный ход с чудотворной мироточивой иконой царя-мученика Николая, в котором принимали участие прихожане и духовенство храма Вознесения Господня в Пашковке, казаки Пашковского Станичного Казачьего Общества, а также паломники из Краснодара и Краснодарского края.

В Пашковке формировался Собственный Его Императорского Величества Конвой, многие казаки этих мест удостоились великой чести служить в нем.

По окончании Крестного хода состоялся Крестный облёт на вертолете с Чудотворной мироточивой иконой Государя г. Екатеринодара, в котором приняли участие начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков, Руководитель Екатеринодарского отделения Общества «Двуглавый Орел» Константин Диленко и Атаман Екатеринодарского отдела Кубанского Казачьего Войска Виктор Георгиевич Светличный.

Во время облёта читались акафисты Архангелу Михаилу и Святому Царю Николаю.

Это уже 2-й Крестный облёт Екатеринодара, первый был в 2003 году во время двухмесячного пребывания Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая в Екатеринодарской и Кубанской митрополии по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Высокопреосвященнейшего Исидора.

13 июля 2003 г. на самолете ЯК-52 был совершен облет Екатеринодара с чудотворной иконой. При встрече иконы в ракетном училище она мироточила в руках у священника. Побывала святыня тогда и в шифровальном училище, посетив, таким образом, все те места, где бывал Государь-Император во время земной жизни..

Вечером 10 декабря 2017 г. икона Государя была обвезена вокруг Екатеринодара на автомобиле.

11 декабря 2017 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая была в храме Спорительница хлебов, где перед нею был прочитан акафист.

В штабе Старопашковского казачьего общества имени Святого Страстотерпца Царя-Мученика Николая прошло собрание казаков.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков вручил памятные медали «За верность Присяге», учреждённые Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и посвящённых памяти начальника Петроградского окружного жандармского Управления генерал — лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, погибшего За Веру, Царя и Отечества во время Февральского государственного переворота 1917 г.

Памятные медали были вручены:

Благочинному протоиерею Георгию Меденцеву, протоиерею Георгию Козаку, атаману Старопашковского казачьего общества имени Страстотерпца Царя-Мученика Николая Хребто Сергею Константиновичу, заместителям атамана Бых Андрею Викторовичу и Вялому Андрею Петровичу, руководителю Екатеринодарского отделения «Двуглавого Орла» Диденко Константину Александровичу, Мерцеву Дмитрию Валентиновичу.

Визит Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая был приурочен к годовщине последнего посещения Государем Императором, Верховным Главнокомандующим Российской императорской армией и Флотом Николаем Вторым Александровичем Екатеринодара.

Из статьи кандидата исторических наук В. А. Жадан: «Царский поезд подошел к платформе вокзала Владикавказской железной дороги в 1 час 34 минуты дня. Государя Николая И встречали военные и гражданские чины во главе с генералом от инфантерии М.П. Бабычем, начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. С вокзала Августейший гость отправился в открытом автомобиле на богослужение в войсковой собор во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. Проехав под Триумфальной аркой, сооруженной в 1888 году, Государь оказался у величественного семипрестольного Свято-Екатерининского храма, который был возведен в память посещения Екатеринодара Императором Александром с Августейшей Семьей и чудесного избавления их в железнодорожной катастрофе у станции Борки в том же году. По прибытии Императора Николая Александровича на Соборную площадь, начался Войсковой круг Кубанского войска с участием представителей всех отделов Кубанской области. Затем в соборе было совершено благодарственное молебствие «сугубой ектенией». Из войскового собора Государь Николай II направился к раненым воинам, лечившимся в городской больнице, войсковом госпитале и лазарете Кубанской Общины сестер милосердия. После — на встречу с учащимися Кубанского Мариинского женского института и воспитанницами Войскового шереметевского женского приюта. В 4 часа 30 минут дня автомобиль самодержца был уже на железнодорожном вокзале. На следующий день в письме к Государыне Александре Федоровне Государь Николай II писал о своих впечатлениях о посещении Екатеринодара: «Конечно, приемы в каждом городе были трогательно-теплы. Но вчера в Екатеринодаре, столице Кубанской области, я испытал другие и еще лучшие впечатления — было так уютно … благодаря массе старых друзей и знакомым лицам казаков, которых я с детства помню по конвою… Великолепен и богат этот край казаков. Пропасть фруктовых садов. Они начинают богатеть… Все это преисполняет меня радости и веры в Божие милосердие, я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России…» http://pravkuban.ru/ovk/2003_ 8/2003_8_11.htm

ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО. Краткая справка: Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см. В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому врачу — хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота. В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова). В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи. Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года. В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии. Мироточивый образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности и особо почитается казаками. Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги. Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы. 9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе. Когда чудотворный образ Государя не путешествует, он хранится в Москве, в храме Вознесения Господня на Гороховом поле (настоятель протоиерей Василий Голованов). Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

На Кубани икона была в 2003 и 2012, 2013 годах, где ее торжественно принимали представители Кубанского казачьего войска и местное православное духовенство.

Чудотворный образ Русского Царя особо почитается Казачеством.

Из слова Председателя Синодального Комитета по взаимодействию с Казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, сказанного 15 марта 2014 года после Крестного хода в Ставрополе: