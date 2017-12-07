Чудотворный мироточивый образ Государя посетил Кинешемскую епархию

По благословению Его Преосвященства епископа Кинешемского и Палехского Илариона Чудотворная мироточивая икона Царя Николая пребывала на территории епархии с 9 по 21 ноября 2017 года. Святую икону сопровождали начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и протоиерей Петр Влащенко. В кинешемском городском благочинии святой образ был принят в храмах Благовещения Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня и Троице-Успенском кафедральном соборе. Также он был принят в Заволжском, Родниковском, Юрьевецком и Пучежском благочиниях.

В Заволжском благочинии икона посетила храмы Богоявления Господня и иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (г. Заволжск); Воздвижения Креста Господня (с.◦Воздвижение); Спаса Нерукотворного (с. Есиплево) и великомученика Димитрия Солунского (с. Димитровское). Также помолились на месте строительства нового храма в честь святых Царственных Страстотерпцев в селе Ерёмино.

В Юрьевецком благочинии икона пребывала 17-18 ноября, в том числе и на торжествах, посвящённых святому блаженному Симону, Юрьевецкому чудотворцу (память совершается 4/17◦ноября). На торжествах присутствовали епископ Кинешемский и Палехский Иларион и епископ Шуйский и Тейковский Матфей. После торжеств, по благословению Его Преосвященства, святой Образ прибыл в храм Храм Воскресения Христова в селе Соболево, где был отслужен молебен с акафистом и сказана короткая проповедь о необходимости соблюдать духовное единство и послушание Матери Церкви и ее священноначалию.

С 18 по 20 ноября образ святого Царя-страстотерпца пребывал в Свято-Николо-Тихоново-Луховском мужском монастыре в селе Тимирязево.

В Пучежском благочинии образ был принят 20 ноября и посетил Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где был отслужен молебен. Служащим священником святой образ был пронесён по комнатам с особо тяжелобольными. Далее в течение дня икона пребывала в храме Преображения Господня. Весь день пред образом совершались молебны с чтением акафиста при большом стечении народа.

21 ноября, по договоренности с руководством ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, икона посетила женскую колонию в городе Кинешме, где она встретила необычайно тёплый приём. Приложиться к святому образу смогли как подопечные этого заведения, так и сотрудники колонии. В тот же день икона отбыла в город Москву.

Руководством Войсковой Православной Миссии было принято решение об отправке комплекта Православной литературы и икон для Православной библиотеки при храме ФКУ ИК — 3 УФСИН по Ивановской области.

От руководства колонии Игорю Смыкову было передано благодарственное письмо:

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Руководство исправительного учреждения благодарит Вас за организацию приезда чтимой святыни Русского народа- Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая.

Надеемся, что Приезд столь великой святыни послужит духовному укреплению и исправлению многих.

Произошло и несколько чудес по молитвам к Иконе Государя. Об одном из них рассказал протоиерей Петр Влащенко:

«Во время нахождения Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая в Кинешме, сотрудники детского дома привезли несколько воспитанников, которые пожелали приложиться к чудотворной иконе. По дороге возник небольшой конфликт между двумя девочками-подростками и одна, в сердцах, взмолилась: «когда же меня уже заберут из детдома». Скорее всего, именно об этом позже молилась воспитанница детского дома перед иконой святого Царя. Буквально через 2-3 дня эту девочку пригласила в гости кинешемская семья и на следующий день, по обоюдному согласию, девочка осталась в семье навсегда. Обычно этот процесс затягивается на недели, семьи присматриваются, приглашают в гости разных детей, притираются. Кроме того, шансы у подростка найти семью не так велики как у маленьких детей. Без сомнения, это чудо, которое произошло по молитвам святого царя — покровителя семьи.»