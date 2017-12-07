Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Урюпинскую епархию

Чудотворная мироточивая икона царя-мученика Николая II впервые посетила Урюпинскую и Новоаннинскую епархию, расположенную на исторической территории Войска Донского в Волгоградской области.

За пять дней уникальный образ посетил один из приходов, а также монастыри епархии.

По благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, свое путешествие чудотворная икона начала с прихода в станице Арчединской Михайловского района, где находится храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и Царственных страстотерпцев.

Торжественная встреча образа Царя Николая II состоялась 25 ноября 2017 года в 10:00 на въезде в станицу, после чего настоятель прихода игумен Петр (Ковалев) и православные верующие прошли Крестным ходом до храма, где были совершены молебен, всенощное бдение и Божественная литургия.

В течение двух дней поклониться мироточивому образу смогли прихожане арчединского храма, все это время перед иконой читался акафист царю-мученику Николаю.

«Для нас прибытие этой иконы иначе как чудом назвать нельзя, — говорит настоятель прихода, благочинный монастырей Урюпинской епархии игумен Петр. – С особым трепетом я ожидал прибытия чудотворного образа еще и потому, что о благополучном возведении нашего арчединского храма с самого начала молился царю-мученику».

Примечательно, что бревна для строительства сельского храма, а затем и купола пришли из Екатеринбурга – места казни последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых РПЦЗ в 1981 году, а в 2000 году Русской Православной Церковью Московского Патриархата.

Из станицы Арчединской 27 ноября чудотворная икона отправилась в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь в Серафимовиче, 28 ноября побывала в монастыре Ахтырской иконы Божией Матери в Гусевке, 29 ноября – в Троицком Каменно-Бродском мужском монастыре в Ольховском районе.

В последнем Игорь Смыков посетил меловые пещеры, вырытые в 13 веке афонскими монахами.

За почитание Святой Царской Семьи и сохранение духовно — нравственных ценностей, а также военных и культурных традиций Царской России епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, благочинный монастырей игумен Петр (Ковалев), настоятельница Усть — Медведицкого монастыря игумения Георгия (Боровик) и настоятельница монастыря Ахтырской иконы Божией Матери игумения Серафима (Каштанова), а также ряд церковных активистов, были награждены памятной медалью «За верность Присяге», учреждённой Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и посвященной памяти начальника Петроградского окружного жандармского Управления генерал — лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, не покинувшего своего служебного кабинета во время февральского переворота 1917 года и убитого вооружёнными сторонниками мятежников.

На протяжении всего пути мироточивый образ Русского Императора сопровождал глава российской общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» Игорь Смыков.

Литография с иконы царя Николая II, написанной в 1991 году в США, замироточила в 1998 году в России. Сегодня этот образ известен во всем мире, он облетел на самолете Россию, Украину и Белоруссию, побывал в Греции, Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Сербии, Македонии и на Святой Горе Афон.

Образ царя-мученика был написан в Калифорнии по заказу русской эмигрантки Ии Дмитриевны Шмит. В середине 1990 -х годов она получила небольшое наследство, которое решила пожертвовать на благое дело. Однажды, увидев во сне образ последнего Русского царя, она приняла решение потратить средства на создание иконы императора Николая II. Позже с написанной иконы стали печататься копии, одна из которых попала к московскому врачу-хирургу Олегу Бельченко и замироточила. Доктор и сейчас являтся постоянным хранителем чудотворного образа.

Известны факты исцелений от различных болезней по молитвам перед иконой царя-мученика, помощь в сложных житейских ситуациях.

Перед этой Иконой молятся о сохранении и возрождении Державы Российской, восстановлении Православной Самодержавной Монархии.

Мироточивый образ часто путешествует по православным приходам России и зарубежья, где неизменно встречает почитание большого числа верующих.

В поездках по России и Зарубежью икону сопровождает руководитель РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» Игорь Евгеньевич Смыков, отмеченный за свои. Руды многими церковными, ведомственными и общественными наградами.