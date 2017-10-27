Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила СИЗО «Кресты»

26 ноября 2017 года по приглашению администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области посетил начальник Войсковой Православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Он доставил в храм им. Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, находящийся на территории СИЗО-1, чтимую святыню Русского Православного мира – Чудотворную мироточивую икону Царя Николая Второго.

Эта икона является одной из самых известных мироточивых и чудотворных икон Русского мира.

На сегодняшний день Чудотворный мироточивый образ Царя Николая посетил более 50 епархий Русской Православной Церкви, побывал в Западной Европе, Греции и на Афоне. От святой иконы зафиксированы сотни различных чудес: это исцеления от рака и других болезней, помощь в сложных жизненных ситуациях, помощь в семейных проблемах и т.п.

Хранителем иконы является московский врач — хирург Олег Иванович Бельченко.

О Чудотворном образе Государя Императора Николая Второго Александровича написаны книги, сняты документальные фильмы.

Во время встречи иконы в храме им. Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского ощущалась необыкновенная духовная атмосфера. Присутствующие в храме были взволнованы и радостны. Благоговение к Святыне охватило как сотрудников учреждения, так и осужденных, оставленных для выполнения работ по благоустройству здания и прилегающей территории, которые присутствовали в храме.

Молебен перед святыней в построенном до революции храме Святого Благоверного Великого князя Александра Невского провёл отец Георгий Сычев, который до глубины души был тронут выпавшей на него честью провести эту службу. Несколько раз настоятель опускался на колени перед Иконой, горячо и благоговейно молясь. Все молящиеся выражали своим настроением духовную значимость Божественной службы.

По окончание молебна в храме отцом Георгием был проведен крестный ход по режимным корпусам учреждения и больнице, в ходе которого каждый желающий мог поклонится Чудотворной мироточивой иконе Царя Николая Второго.

Осужденные, участвующие в подобных мероприятиях, изменяют свою жизненную позицию и стараются встать на путь исправления. Проведение совместно с Русской Православной Церковью подобных мероприятий только усиливает положительное влияние на тех, кто оступился на жизненном пути, а также несет в себе заряд положительных эмоций и свет.

Святой Страстотерпец Царь — Мученик Николай и Его Семья являются и покровителями заключённых , ведь Царская Семья сама провела в заключении полтора года и претерпела мученическую кончину за Россию и ее народ.