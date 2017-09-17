Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Садгород

11 августа 2017 г. по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Виктора в храм Святых Царственных Мучеников пос. Садгород прибыла Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, сопровождаемая начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым.

12 августа, в День рождения Святого Страстотерпца Цесаревича и Наследника Алексия Николаевича после Божественной литургии в храме был отслужен молебен с акафистом перед мироточивым Образом Государя Императора Николая Второго Александровича.

Затем начался Крестный ход на святой источник.

Из статьи Н. Глазковой, опубликованной в самарской газете «Трудовая жизнь»:

«Межмуниципальный православный фестиваль самодеятельного искусства впервые прошел в Садгороде 12 августа. Творческой площадкой для вы-ступления участников стала территория местного чудотворного родника, но прежде по селу прошел крестный ход и молебен в храме в честь Святых Царственных Мучеников. Одновременно несколько событий слились в единый воистину православный праздник, приуроченный ко Дню рождения царевича Алексея.

Наряду с участниками фестива­ля в поселок съехались много­численные паломники. Право­славные верующие из Самары, Новокуйбышевска, Алексеевки, Отрадного, Кинель-Черкасс при­ехали поклониться мироточивой иконе Царя-мученика Николая II, которая специально к этому дню прибыла из Москвы. Десять лет назад, когда в поселке только закладывался источник, прихо­жане пересмотрели массу филь­мов о царской семье последнего императора Российского госу­дарства. На глаза им попалась документальная картина «Чудот­ворный образ России»

Сюжет фильма основан на путешествии иконы Царя-мученика по миру. «Ах, как бы было хорошо, если бы чудот­ворный образ побывал и у нас!» – подумалось тогда верующим. Пять лет спустя на православной выставке в Самаре прихожане из Садгорода воочию лицезрели икону. Тогда удалось взять кон­тактный номер хранителя. И вот, спустя еще пять лет чудотворный образ Николая II одарил благода­тью садгородскую землю.

Печальный парадокс XX века: икона последнего правителя из рода Романовых была написа­на русским эмигрантом Павлом Николаевичем Тихомировым по другую сторону океана, в Сое­диненных Штатах Америки, за несколько лет до канонизации Царственных Мучеников. Слева на иконе изображен праведный Иов Многострадальный, в день памяти которого родился Ни­колай II, справа – небесный по­кровитель Государя святитель Николай Чудотворец. А внизу надпись: «Сия святая икона на­писана к прославлению Царя-мученика в России».

– Это чтимая святыня право­славного мира. Впервые она за­мироточила 7 ноября 1998 года. На сегодняшний день икона по­сетила более 50 епархий русской православной церкви, побывала в Западной Европе и на Балка­нах, была в Греции на Афоне, – рассказывает о пути иконы на­чальник войсковой православ­ной миссии г.Москва Игорь Ев­геньевич Смыков. – Образ царя, как и он сам при жизни, продол­жает посещать храмы, воинские части и боевые точки. Импера­тор Николай II считается покро­вителем нашего государства, поэтому большинство россиян обращаются к иконе с молитва­ми о благополучии страны. Есть масса примеров чудотворных ис­целений от онкологии и прочих хворей.

Царская чета Романовых при жизни и после мученической смерти считалась глубоко веру­ющей. Судьбой им было предна­чертано нести великий крест и отвечать за свой народ.

– Они не возносили свое по­ложение, а были просты. Нико­лай II воздвигал храмы и вос­кресные школы. Образование – это свет, путь к познанию Бога. Будем и мы стремиться к позна­нию Господа, ибо созданы по об­разу и подобию Его. Образ мы имеем, а подобие где? Господь говорил: «Придите и научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем есть». Только основы­ваясь на добродетелях, мы бу­дем с Богом, – призвал верую­щих отец Евгений. – Вся жизнь наша – мираж. Самое важное в нашем существовании – встреча с Богом.

Паломническая процессия, совершив круг от храма в честь Святых Царственных Мучени­ков через центр села, пришла к святому источнику. Здесь отец Евгений Видяев отслужил моле­бен. Паломники один за другим вкушали животворящую воду, окунались в купели. Творческие коллективы, участники фестива­ля «Царские колокола» в стихах и прозе прославляли силу право­славной веры. Каждый увез с собой из намоленного места ча­стичку благодати Божией.»

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Виктора также посетила ряд храмов епархии.

Из статьи И. Беляевой в газете «Вестник Отрадного»:

«К НАМ ПРИБЫЛА ИКОНА ГОСУДАРЯ»

14 августа, в первый день Успенского поста и православного праздника Происхождения Креста Господня, в Отрадный впервые прибыла чудотворная мироточивая икона последнего Императора Николая II.

Это один из самых известных образов Царя-мученика, который уже 20 лет освящает разные города и страны. За это время он побывал более чем в 50 епархиях России, а также в Германии, Австрии, Бельгии, Сербии, Франции, Черногории, на Святой Горе Афон. К нам в Отрадный самолетом из Москвы икону доставил начальник Войсковой Православной миссии Игорь Евгеньевич СМЫКОВ (см. фото). А пригласил его в наш край настоятель храма в честь Царственных мучеников в поселке Садгород, отец Евгений ВИДЯЕВ.

Впервые икона Государя источила благоуханное миро 7 ноября 1998г., в день годовщины октябрьского переворота, и с того времени мироточение отмечалось почти ежедневно. Особенно сильно оно происходит в памятные дни Царской Семьи: 19 мая, 17 июля, 12 августа. Известно множество случаев чудесной помощи, которые получили православные христиане по молитвам перед этой иконой. Среди них — исцеления от разных недугов, онкозаболеваний, вредных зависимостей, скорое разрешение сложнейших жизненных ситуаций… Перечень этих свидетельств стал так велик, что послужил основой для целого печатного сборника.

В 1999г. по благословению Патриарха Алексия II чудотворная икона участвовала в Крестном облете по периметру границ бывшей Российской Империи. И сегодня она несет большое социальное служение, посещая воинские части, вузы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные храмы и монастыри.

— Цель всей этой работы, — говорит Игорь СМЫКОВ, — донести до народа правду о русском Царе. Сейчас это особенно важно, поскольку на него часто совершаются грубые нападки. Недавно был случай осквернения Царского памятника во Владивостоке. В Екатеринбурге один безумец топором изрубил лик Царевича Алексея на памятнике, установленном в ограде церкви. И, конечно, всех православных глубоко возмущает фильм-пасквиль «Матильда», который готовится к выходу на широкий экран и против показа которого в прокуратуру подано более 250 тысяч заявлений. Нам нужно твердо помнить пророческие слова старца Николая ГУРЬЯНОВА о том, что «Россия не поднимется с колен, пока не осознает, кем был наш русский Царь Николай». На местах многие спрашивают: что же нам делать? Отвечаю: нужна напряженная молитва Государю, нужен постоянный духовный труд, и детей с малых лет нужно учить жить по вере. Знаете, как говорят мудрые афонские монахи? «Политики ничего не решают. Все решает — безмолвие, то есть молитва».

…Икона Государя хорошо «потрудилась» за время пребывания в наших краях. 12 августа она освятила собой крестный ход в честь дня рождения Царевича Алексея и первый православный фестиваль «Царские колокола», прошедший в Садгороде при стечении нескольких сот гостей и местных жителей. А 14 и 16 августа с нею был совершен крестный ход на машинах вокруг Отрадного и его ближайших окрестностей. Да поможет нам святой Государь укрепиться в вере, преодолеть всякое зло и твердой поступью идти навстречу добру и свету!»

В лихие 90-е годы 20-го столетия рухнули многие градообразующие предприятия и народ остался без работы.

Люди начали спиваться от безысходности, развелось очень много сект, в том числе и сатанинской направленности. Пошли странные самоубийства среди молодежи, больше похожие на ритуал жертвоприношения.

После того, как начали строиться всем миром храмы в поселках, и пошли православные Крестными ходами, удивительным образом начала оживляться и экономическая жизнь в этих местах.

Вновь построили в Садгороде птицефабрику, у народа появились рабочие места и твердая зарплата, пусть и небольшая.

Святой Царь Николай и с Небес не оставляет своих верноподданных милостями и заступлением.

Остатки былой Святой Руси двинулись по России Крестными ходами, памятуя слова святых Русских, что ради малого остатка избранных помилует Господь Россию и Русский народ и возродится еще в России Православная Самодержавная Монархия.