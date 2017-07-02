Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Белоруссию

С 23 по 26 июня 2017 года, по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, в Женском монастыре в честь святой блаженной Ксении Петербургской д.Барань Борисовского р-на, Борисовской епархии находилась мироточивая икона Царя-Страстотерпца НИКОЛАЯ II Александровича.

23 июня в 11:00, чудотворный образ Государя был доставлен из Москвы начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым на подворье монастыря, в д. Юзефово в храм св. Царственных Страстотерпцев. А вечером в 23:00 была привезена в монастырь св. блаженной Ксении Петербургской. Возле монастырских ворот икону встретила инокиня Инна с сестрами обители и клирик монастыря иерей Артемий Прокофьев. По территории обители, вокруг храмов, был совершен крестный ход с чудотворным образом, а затем отслужен молебен.

25 июня, в день памяти Собора Белорусских святых, после божественной литургии, был совершен крестный ход к храму Покрова Пресвятой Богородицы, а потом и вокруг деревни Барань.

За время пребывания иконы к ней смогли приложиться и испросить помощи Царя-Страстотерпца НИКОЛАЯ II большое количество паломников из разных уголков Беларуси, а также России и Украины. Ежедневно перед святыней совершались молебны, и круглосуточно сестры монастыря читали акафист Царю-Страстотерпцу НИКОЛАЮ II и Царственным Страстотерпцам.

В ночь с 5 на 6 января 2017 г. в обители произошла трагедия — была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василиcса (Медведь)

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года на Украине. После окончания исторического факультета Черниговского пединститута была учительницей в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в белорусской столице, затем после образования Елизаветинского сестричества стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре. В 2002 году приняла иноческий постриг, двумя годами спустя — монашеский. С 2004 году по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

26 июня 2017 года, после молебна, после которого поверх стекла киота чудотворного образа Государя выступили 2 капли миро, икона покинула обитель и вновь посетила монастырское подворье в д. Юзефово.

На территории подворья находится Храм Царственных Страстотерпцев. Рядом с храмом устроен девятиметровый поклонный Царский Крест с иконами Царственных Мучеников и Белорусских Святых, тут же рядом часовни в честь св. Цесаревича Алексия и в честь св. Великой Княгини мученицы Елисаветы Феодоровны и очень красивая небольшая колокольня с куполом в виде короны.

Все это было построено трудами старосты – строителя Сергея Валентиновича Сергеева, изначально получившего благословение на свои труды от известного уральского старца схиигумена Сергия (Романова).

За многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству старосте – строителю подворья монастыря Св. блаженной Ксении Петербуржской в д. Юзефово Сергею Валентиновичу Сергееву от Войсковой Православной Миссии была вручена юбилейная медаль «В память Великой войны» с изображением Государя Императора Николая Второго Александровича на лицевой стороне.

Затем Чудотворная мироточивая икона Царя Николая с молитвенным пением была обнесена сестрами обители по территории подворья и под колокольный звон отправилась в Минск, откуда тем же вечером отбыла в Москву.

Для желающих помочь подворью монастыря в честь Св. Ксении Петербургской:

Староста – строитель храма Сергеев Сергей Валентинович. РБ, 222140, Минская обл., Борисовский р-н, д. Юзефово, ул. Рассветная, 89.

Телефон: 8 0177 92 85 14

VELCOM: 8 368 05 08, 3808925

В материале приведены фото пресс – службы монастыря Святой блаженной Ксении и Войсковой Православной Миссии.