Чудотворная Мироточивая Икона Царя Николая побывала проездом на Святой Тамбовской земле

28 августа 2019 года в Праздник Успения Пресвятой Богородицы Чудотворная мироточивая икона Царя Николая в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова проездом из Самарской митрополии в Рязань и Москву, посетила краеведческий музей, расположенный в сельской школе с. Лысые горы.

В дар музею Игорь Смыков передал фолиант «400 лет Дому Романовых», затем посетил Святой источник и Татарский вал.

Татарский вал — народное название Тамбовского и Козловского земляных валов, входивших в Белгородско-Симбирскуюукреплённую линию, построенную для защиты южных границ Российского государства от набегов крымских и ногайских татар в XVII веке.

В частично сохранившемся виде проходит по территории современных Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Ульяновской и Сумской (Украина) областей. Охраняется государством как памятник истории и природы.

Во второй четверти XVII в. перед Русским государством наиболее актуальной была задача защиты южных границ. Ввиду участившихся набегов кочевников правительством было приняло решение о строительстве новой оборонительной линии взамен ненадежных деревянных укреплений. Идея сооружения вала приписывается подьячему Пушкарского приказа Федору Наквасину.

Строительство вала началось в апреле 1647 года и продолжалось до 1655 года, но основные работы были завершены к осени 1647 года. Вал насыпался вручную крестьянами и служилыми людьми из ближайших уездов. В профиле имел вид трапеции с шестиметровым основанием и вершиной двухметровой ширины; высота достигала 3—4 метров; крутизна склонов — 25—30 градусов. С внешней, южной стороны вала, располагался ров шириной и глубиной около 2 метров; на небольшом удалении — ещё один ров глубиной 1 метр. Через каждые 10 верст вал был укреплен сторожевыми башнями.

Во время нападения на Тамбов в 1655 году татары вынуждены были делать прокоп, что привело к задержке и огромным потерям в стане противника и позволило защитникам города организовать оборону и отразить нападение. Известно, что вал ремонтировался в 1670 и 1685 гг.

Создание системы укреплений на южных границах Русского государства поставило надежную преграду на пути постоянных татарских набегов и позволило начать широкое освоение новых территорий. Непосредственным результатом этого процесса стало возникновение крупных населенных пунктов: Рассказово, Кирсанов, Уварово, Инжавино, Мучкапский.

Сегодня, 28.08.2019 года, на праздник Успения Пресвятой Богородицы мы (Шуклинов Сергей, Бражников Владимир, Колесников Илья, Смыков Игорь, Кочуков Сергей) стали свидетелями чуда, произошедшего с иконой Царя Страстотерпца Николая II. В обед направились в с. Лысые горы, Тамбовского района, Тамбовской области, где в 15 00 договорились встретить икону, которая в сопровождении начальника Войсковой Православной миссии Игоря Евгеньевича Смыкова направлялась из Самарской митрополии в Москву. По приеду в с. Лысые горы мы посетили краеведческий музей, который является уникальным собранием исторических экспонатов и материалов, свидетелей основания села и его истории. Все это время икона Царственного Страстотерпца Николая II была на руках генерального секретаря «Национальный совет общественных объединений России» Сергея Борисовича Шуклинова. После экскурсии мы впятером вышли из музея, встав напротив мы обратили внимание, что на стекле иконы появилась благоухающая капля, по прошествии всего одной минуты появилась вторая, а за тем и капля в районе скипетра, на самой иконе. Капли начали стекать по стеклу и иконе, издавая благодатный запах. По мимо нас грешных свидетелем сего стала видео камера, на которую мы все и зафиксировали. Готовы свидетельствовать о чуде перед Крестом и Святым Евангелием.