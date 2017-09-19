Новости

Авторы

Духовная жизнь

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга

флаер 1 стр afisha_oblet_16.09.17_svd
Сентябрь 19
06:07 2017
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

16 сентября 2017 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению митрополита Санкт — Петербургского и Ладожского Варсонофия была обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга. Самолёт стартовал с аэродрома Гостилицы.

Перед вылетом на лётном поле перед Чудотворным образом Государя был отслужен молебен протоиереем о. Илией Осокиным. Во время облёта перед Иконой читались молитвы.

Святую икону сопровождали: Игорь Евгеньевич Смыков, Павел Николаевич Баринов и Валентин Иванович Боцвин.

Когда самолёт приземлился, над аэродромным полем явилась двойная радуга. Знак радуги был явлен Богом остатку верному Ему человечества после Потопа, как символ примирения Бога с людьми.

Затем полет вновь продолжился уже вокруг Гатчины, удивительным местом, связанным с памятью Императоров Павла Первого и Александра Третьего.

В настоящее время почитание Святого Страстотерпца Царя — Мученика Николая и Его Семьи является весьма важным делом, направленным на духовно — нравственное выздоровление Отечества, очищение светлых имён Русских Царей от векового нагромождения лжи и чёрной ненависти богоборцев.

Крестный облёт был организован Координационным советом патриотических сил СПБ и Лен. области, Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого .

ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО. Краткая справка:

Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см.

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго  икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи.

Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.

В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Чудотворная икона Царя Николая находится под особым духовным попечением Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.

Мироточивый образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги.

Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы.

9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.

Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

Тэги
Николай IIПравославиеСанкт-Петербург
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Садгород

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Садгород

11 августа 2017 г. по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Виктора в храм Святых Царственных Мучеников пос. Садгород прибыла Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, сопровождаемая начальником Войсковой Православной Миссии Игорем

Объявление

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации
При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2017© 2016 Copyright ИА "Русские Новости". All Rights reserved.