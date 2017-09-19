Чудотворная мироточивая икона Царя Николая обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга

16 сентября 2017 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению митрополита Санкт — Петербургского и Ладожского Варсонофия была обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга. Самолёт стартовал с аэродрома Гостилицы.

Перед вылетом на лётном поле перед Чудотворным образом Государя был отслужен молебен протоиереем о. Илией Осокиным. Во время облёта перед Иконой читались молитвы.

Святую икону сопровождали: Игорь Евгеньевич Смыков, Павел Николаевич Баринов и Валентин Иванович Боцвин.

Когда самолёт приземлился, над аэродромным полем явилась двойная радуга. Знак радуги был явлен Богом остатку верному Ему человечества после Потопа, как символ примирения Бога с людьми.

Затем полет вновь продолжился уже вокруг Гатчины, удивительным местом, связанным с памятью Императоров Павла Первого и Александра Третьего.

В настоящее время почитание Святого Страстотерпца Царя — Мученика Николая и Его Семьи является весьма важным делом, направленным на духовно — нравственное выздоровление Отечества, очищение светлых имён Русских Царей от векового нагромождения лжи и чёрной ненависти богоборцев.

Крестный облёт был организован Координационным советом патриотических сил СПБ и Лен. области, Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого .

ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО. Краткая справка:

Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см.

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи.

Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.

В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Чудотворная икона Царя Николая находится под особым духовным попечением Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.

Мироточивый образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги.

Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы.

9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.

Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».