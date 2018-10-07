Чудотворная мироточивая икона Государя Николая II посетила Садгород

11 августа 2018 г. по благословению епископа Отрадненского и Похвистненского Никифора в храм Святых Царственных Мучеников пос. Садгород прибыла Чудотворная мироточивая икона Царя Николая, сопровождаемая начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым.

12 августа, в День рождения Святого Цесаревича и Наследника Алексия Николаевича после Божественной литургии в храме был отслужен молебен с акафистом перед мироточивым Образом Государя Императора Николая Второго Александровича.

Затем начался Крестный ход на святой источник.

В часовне перед иконой Святого Царя Николая был отслужен молебен, после которого начался ежегодный фестиваль «Царские колокола».

На открытой площадке на лужайке мастера искусств исполнили Русские народные и казачьи песни и танцы.

Епархиальным руководством был составлен список храмов, которые посетила Икона Государя:

12 августа — с.Садгород, храм св. царственных мучеников

13-14 августа — г.Отрадный, кафедральный Собор в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение»

14-15 августа — г.Отрадный, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

15-16 августа — с.Хилково, храм Казанской иконы Божией Матери

16-17 августа — г.Отрадный, храм в честь Рождества Господа Иисуса Христа

17-18 августа — с. Алтухово, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

18-19 августа — с.Кинель-Черкассы, храм в честь Вознесения Господня.

Храм в Кинель — Черкассах никогда не закрывался в советское время, это место связано с памятью митрополита Мануила (Лемешевского), духовника приснопамятного митрополита Санкт — Петербургского и Ладожского и блаженной старицы Марии Самарской, о ней снят документальный фильм 1 — го канала ТВ.

По итогам визита Чудотворной мироточивой иконы Царя по инициативе местного отделения «Боевого братства», ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, было принято решение о создании монумента в честь Святого Государя Императора Николая Второго Александровича, Верховного Главнокомандующего Российской Императорской Армии и Флота.

Данная инициатива получила благословение епископа Похвистненского и Отрадненского Преосвященного Никифора.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил орденские знаки Императора Николая Второго, подписанные духовником Санкт — Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия Казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» архимандритом Гавриилом (Коневиченко): иерею Евгению Видяеву, иерею Александру Красильникову, иерею Александру Манцурову и старосте храма Святых Царственных Мучеников Тамаре Константиновне Гольчевской.