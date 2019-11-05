Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила приходы Касимовской епархии

7 сентября 2019 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая прибыла в с Казанский храм с. Юшта Рязанской области в сопровождении Хранителя Иконы Олега Бельченко, начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Смыкова и Андрея Бурмистрова.

После чтения акафиста настоятелем храма протоиереем Николаем Шмелевым поверх стекла Иконы Государя появились 4 капли благовонного миро, из капель потекли небольшие струи.

Все сопровождалось запахом дивного благоухания. При Чуде мироточения присутствовал и приехавший поклониться Иконе Государя Настоятель Вознесенского храма в соседнем селе Санское Иерей Виктор Гельманов приехавший поклониться Иконе.

Весь сентябрь Чудотворный образ Святого Государя Императора Николая Второго Александровича будет посещать храмы Касимовской епархии.

В течение всего месяца Чудотворный образ Святого Царя по благословению епископа Касимовского и Сасовского Василия объезжал приходы Касимовской епархии, посещая монастыри и храмы.