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Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Козельскую епархию

Автор: ИА “Русские Новости”

В октябре сего года Козельскую епархию посетил чудотворный мироточивый образ Царя мученика Николая Второго.

Икона побывала во многих приходах Козельской епархии предоставив возможность сотням верующих вознести свои молитвы святому страстотерпцу.

7 октября 2019 года Епископ Козельский и Людиновский Никита совершил Божественную литургию в Успенском соборном храме женского монастыря Успенская Феклина пустынь в селе Сенино Козельского За богослужением молились: настоятельница монастыря игумения Виталия (Кочетова), игумения Параскева (Ляхова) настоятельница монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери в городе Калуге, игумения Михаила (Осипова) настоятельница Свято-Успенского женского монастыря в селе Гремячево Калужской епархии, старшие сестры женских монашеских общин Козельской епархии, многочисленные паломники, прибывшие на торжество из Москвы, Калуги, Козельска.

Перед началом литургии священнослужители крестным ходом вышли к воротам монастыря, чтобы встретить святыни, прибывшие в этот праздничный день во святую обитель – мироточивые иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» Донецкая и святого Страстотерпца Царя Николая.

В день празднования Покрова Божией Матери в храме Смоленской иконы Божией Матери в городе Сухиничи пребывал мироточивый образ Царя-мученика Николая II. Во время богослужения прихожане храма могли приложиться и помолиться пред почитаемой иконой.

15 октября  прихожане храма  святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана поселка Думиничи торжественно встретили мироточивый чудотворный образ святого Царя-мученика Николая. Икона находилась в храме в продолжение трех дней. Настоятель храма  протоиерей Иоанн Староста ежедневно утром и вечером служил молебен с акафистом святому Царю-мученику Николаю. Все желающие имели возможность помолиться и приложиться к чудотворной иконе.

18 октября в храм Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры прибыла чудотворная мироточивая икона страстотерпца Царя-мученика Николая II. Перед чудотворным образом клириком храма иереем Алексеем Ефименковым был отслужен торжественный молебен с пением акафиста. На богослужении молились многочисленные прихожане храма.

19 октября после Божественной Литургии перед иконой Царя-мученика совершил молебен настоятель храма митрофорный протоиерей Константин Гипп. После чего икона была отправлена для молитвенного поклонения в храм святых апостолов Петра и Павла села Овсорок.

20 октября после Божественной Литургии перед чудотворным образом страстотерпца царя Николая настоятель Петропавловского храма иерей Артемий Арутюнян совершил молебен. Вместе с настоятелем молились прихожане, жители села. После этого чудотворный образ был возвращен в Покровских храм города Жиздры, где перед ним ежедневно совершались молебны с акафистным пением.

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