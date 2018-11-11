Праздник вместе с Царем

7 ноября в Фонде славянской письменности и культуры в Москве состоялся вечер «Чудотворная икона Царя Николая: 20 лет мироточения». Икона святого Царя, пришедшая в Россию из Русской православной церкви заграницей, в виде литографической копии, замироточила именно 7 ноября 1998 года — в день октябрьского переворота и восьмидесятилетия крушения Русского мира.

Перед началом вечера на большом экране показывалась хроника былого духовного величия Царской России. Более ста лет назад, благодаря мудрому правлению Божьего помазанника Николая Александровича Романова, Императорская Россия расправляла свои плечи. Но в погоне за земными радостями, экономическими и социальными успехами, русские люди, прежде всего аристократия, интеллигенция, многие представители священствастали уходить от наших духовных истоков — от веры православной. И Господь отвернулся от России. На Россию обрушилась страшная катастрофа, приведшая к гибели Православной Империи – наследницы Византии.

В год столетия расстрела Царской семьи особенно важно было осмыслить всем нам православным христианам путь России без Самодержавного правления, что мы имели, и что мы потеряли.

Вечер начался с молебна перед чудотворным образом святого страстотерпца, царя-мученика Николая II. Отцы протоиерей Василий (Голованов) и протоиерей Петр (Влащенко), которые не нуждаются в представлении православным монархистам, отслужили молебен с трепетным волнением и вдохновением, которое передавалось всем пришедшим на памятный вечер почитателям царя-мученика.

Организатор вечера и ведущая, известный режиссер — Елена Юрьевна Козенкова раздала переполненному залу почитателям последнего русского царя «Молитву русского народа» и в зале громогласно зазвучало «Боже царя храни…» Фрагменты фильма «Чудотворный образ России» Елены Козенковой, погружали участников в атмосферу участия каждого из присутствующих в сегодняшней истории России.

Приходящие на вечер с волнением занимали свои места в ожидание чуда. И чудо-встречи состоялось.

Каждое выступление привносило воспоминания пламенной борьбы православных людей дальнего Зарубежья, России, уже удаляющихся от нас 90-х годов, за прославление Царя-мученика Николая II в России и уже, последующее двадцатилетие миссионерского служения России чудотворного образа. Выступающие один за другим: протоиерей Василий (Голованов); хирург Олег Иванович Бельченко, бессменный многолетний хранитель иконы; десантник Андрей Владимирович Бурмистров с 2000 по 2004 гг., объезжавший с мироточивым Образом Русского Государя, многие города и веси России, Украины, Беларуси, Молдовы; Ольга Тюрина – председатель фонда святого благоверного князя Андрея Боголюбского и многие другие рассказывали о своих личных историях помощи чудотворного образа на их жизненных дорогах.

Сюрпризом для участников встречи было прибытие из дальнего Зарубежья картины с изображением святителя Иоанна (Шанхайского и Сан-Францизского) с чудотворным образом царя-мученика Николая II, и мученика брата Иосифа (Хосе) Муньоса-Кортеса с чудотворной «Монреальской» иконой Божией Матери. Многие выступающие отмечали преемство в царском служении этих двух чудотворных икон. Эту чудесную картину привезли Алексей и Ксения Волковы, которые были близкими друзьями брата Иосифа.

Украшением вечера были песни в исполнении одних из лучших православных исполнителей России — Юлии Славянской, Людмилы Кононовой, Геннадия Пономарева.

Царское присутствие, торжество и благословение придало вечеру награждение активных монархистов-миссионеров:

Протоиерея Василия Голованова,

Бельченко Олега Ивановича,

Бурмистрова Андрея Владимировича,

Владимирову Екатерину Краснославовну,

Тюрину Ольгу Алексеевну,

Пономарева Геннадия Робертовича,

Новгородову Елену Викторовну,

православных певиц Юлию Славянскую, Людмилу Кононову

памятной медалью «В ПАМЯТЬ ЦАРСТВОВАНИЯ СВ.ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА»

Памятная медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» является общественной медалью, учрежденной Войсковой Православной Миссией и Обществом Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» по благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

Памятные медали были освящены в Храме на Крови Екатеринбурга митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Вручил медали начальник Войсковой православной миссии Смыков Игорь Евгеньевич.

Все участники встречи были переполнены радостной атмосферой духовного соборного единения и в сердцах переполненных благодатью звучало: — «Царь грядет!»

Чернавский Александр Федорович