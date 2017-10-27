Чудотворная икона Государя посетила тюремную больницу имени доктора Гааза

25 октября 2017 года чтимая святыня Православия, Чудотворная мироточивая икона Царя Николая Второго, прибывшая в Санкт-Петербург, в сопровождении иерея Георгия Сычева, начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова, президента Фонда «Возвращение» Василенко Ларисы Петровны, в очередной раз посетила ФКЛПУ ОБ им. Ф.П. Гааза. Посещение Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая послужит утешению в скорбях и поспособствует духовному исправлению страждущих. Перед святым образом Государя Императора Николая Второго Александровича в храме был отслужен молебен с акафистом, после чего все желающие: осужденные, подозреваемые, обвиняемые, а также сотрудники учреждения смогли приложиться к мироточивой Иконе Царя — Мученика Николая. Всем нуждающимся были розданы нательные крестики и молитвословы.

Святой Страстотерпец Император Николай Второй, вместе со своей Семьёй причисленный к лику святых в 2000 году Русской Православной Церковью Московского Патриархата, является покровителем заключённых, так как Царская Семья сама провела в заключении полтора года и была беззаконно убита 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в г. Екатеринбурге.