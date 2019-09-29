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Чудо от Иконы Государя в Казанском храме с. Юшта Касимовской епархии

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Сентябрь 29
22:36 2019
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7 сентября 2019 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая прибыла в Казанский храм с. Юшта Рязанской области в сопровождении Хранителя Иконы Олега Бельченко, начальника Войсковой Православной Миссии, казака Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игоря Смыкова и Андрея Бурмистрова.

После чтения акафиста настоятелем храма протоиереем Николаем Шмелевым поверх стекла Иконы Государя появились 4 капли благовонного миро, из капель потекли небольшие струи.

Все сопровождалось запахом дивного благоухания. При Чуде мироточения присутствовал и приехавший поклониться Иконе Государя Настоятель Вознесенского храма в соседнем селе Санское Иерей Виктор Гельманов приехавший поклониться Иконе.

Весь сентябрь Чудотворный образ Святого Государя Императора Николая Второго Александровича будет посещать храмы Касимовской епархии.

Тэги
Николай IIПравославие
Страны
Россия

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