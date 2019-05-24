Чудо иконы Царя-Мученика Николая на Царском вечере 19 мая 2019 года – «вложи перст свой в раны Мои…»

Чудо мироточения иконы Царя-Мученика Николая на Царском вечере 19 мая 2019 года уже получило заслуженное отражение в патриотических средствах массовой информации. Каждый из бывших в зале засвидетельствует свое прикосновение к чуду. Таким личным прикосновением дерзну поделиться и я.

В самом начале вечера в его «киноэпиграфе» было показано одно из многих видеосвидетельств мироточения Святой иконы Государя. А надо сказать, что многие годы имея счастье зреть запечатленный на ней Лик, и даже получать несомненную помощь при обращении с молитвой к этому образу, мне ни разу не довелось быть непосредственным свидетелем самого чуда мироточения. И не то чтобы я относился к нему скептически: видеокамеру в присутствии десятков и сотен свидетелей не обманешь. И все же, все же… – очень уж хотелось лично увидеть чудо.

Подобно апостолу Фоме…

Вот и в этот раз, наблюдая на экране капли и струйки мира на стекле иконы, в очередной раз подумал, что видно мне уж никогда не удастся сподобиться…

Еще раз подчеркну, что с 17 февраля 1973 года – дня моего Св. Крещения и воцерковления, ни разу не усомнившись в истине православия, а последние годы довольно интенсивно работая в направлении православного понимания русской и всемирной истории, – мне ни разу не довелось лично столкнуться с «материальными воплощениями» чуда, одним из коих и является мироточение.

Возвращаясь к Царскому вечеру 19 мая необходимо отметить, что в самом его начале игумен Никита из Донского монастыря читал акафист Государю, и в конце чтения акафиста по всему залу разлилось дивное благоухание, что отметил и сам игумен.

Аромат был действительно дивный, но при этом стекло оклада было абсолютно сухим.

В конце же вечера, когда уже зажгли полный свет, мы с моим другом Виктором Александровичем Саулкиным решили еще раз приложиться к образу, а также лучше рассмотреть новый «золотой» оклад, украсивший образ этой весной тщанием Крестовоздвиженского казачьего православного братства Санкт-Петербурга.

Приложившись к иконе, – стекло и в этот раз было абсолютно сухим, – я взял образ в руки, чтобы ощутить массивную тяжесть его в новом окладе. И только взял, – секунды не прошло, – Виктор говорит, спокойно так:

– Икона замироточила…

Я «скосил взгляд», – и точно – в верхнем правом углу иконы, если смотреть на нее, и слева от лика Государя – две струйки мира! Мгновенно! Секунду назад ничего не было – сам видел, ощущал!

У меня даже руки ослабли, передал икону Виктору, и попытался еще раз приложиться. Мне говорят:

– Нельзя пока!

Но крохотная частица мира все же осталась на губах, и вкус – как от старинных крепких духов. Хотя это конечно весьма относительное сравнение.

Затем начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков взял все в свои крепкие руки, смочил ватку в миро, и – хватило на помазание всех присутствующих, пока Виктор Саулкин продолжал мужественно держать чудотворный образ.

Ну, снимали на видео и фото, конечно. Результаты уже можно видеть каждому.

А у меня продолжалось почти шоковое состояние – все же впервые в жизни «весомо и зримо» столкнулся с прямым нарушением законов мироздания – творением «из ничего». Ведь принципиально ничем не отличается творение этих капель благовонной жидкости от сотворения всей Вселенной из того же «ничего». Все же поразительно, как до сих пор могут талдычить даже крупные ученые о «естественности» Творения:

– Принеси руку твою, и вложи в ребра Мои.

И не буди неверен, но верен[Ио 20:27].

Борис Галенин, Начальник Штаба Войсковой Православной Миссии

Комментарий Виктора Саулкина:

«Я был свидетелем того, как впервые замироточила эта икона Царя-Мученика 7 ноября 1998 года в квартире Аллы Васильевны Дьяковой. С тех пор десятки раз был свидетелем того, как чудотворный образ Государя источал благоуханное миро. Приходилось не раз держать икону в руках, когда миро появлялось на образе Царя-Мученика. Всегда ощущаешь благоухание, а затем могут появится на иконе капельки мира, иногда по образу текутего ароматныеструйки.

В этотвечер 19 мая, устанавливая икону на мольберте вместе с хранителем образа Олегом Ивановичем Бельченко ощутили благоухание. Однако перед образом Царя стояли розы и сирень, мы решили, что можно ошибиться.

Но когда Борис Глебович взял икону в руки, благоухание стало сильнее, и я заметил, как на образе, вернее на стекле иконы, как было в «киноэпиграфе», внезапно появилась струйка мира.

И я сказал ему: “Икона замироточила”.

У Бориса Глебовича задрожали руки от волнения, и мне пришлось взять у него образ, чтобы он смог лучше увидеть, как миро появляется на иконе и приложиться к образу. В этот момент, почувствовав благоухание, вокруг нас стали теснится люди. Все стремились приложиться к иконе, запели тропарь и величание Царю-Мученику…

За многие десятилетия, быв не раз свидетелем мироточения иконы Государя, икон Богородицы, опасался, что могу привыкнуть к чуду и утратить чувство благоговения. Я этого всегда боялся.

Но, слава Богу, чувство живого присутствия Царя-Мученика, который откликается на наши молитвы, яиспытал вновьвместе с Борисом Глебовичем и всеми, кто молился у чудотворного образа».