Что ж ты, Си, сдал назад!.. США – Китай: Счет 1:0 в пользу США

Ну вот и всё. Самолёт Ненси Пелоси без проблем сел в Тайбее. Китай выразил озабоченность и сделал последнее, 923-е по счёту китайское предупреждение.

Пелоси заявила, что США не могут оставаться в стороне, пока Китай “угрожает Тайваню и демократии в принципе”. Многозначительное заявление.

Так что я ошибся. Это не США, а КНР «потеряла лицо». Теперь у Китая самая большая проблема не с Тайванем и не с США. А с 1,5 миллиардами собственных граждан, которых в последние дни жестко накачивали на конфронтацию, а всё обернулось чавканьем на тему протестов и озабоченностей. Стоило ли делать воинственные заявления и кататься на танках по пляжам Тайваньского залива если не готов идти до конца?

Теперь США начнут давить на Китай, используя его уязвимые места – экономическую зависимость от американского рынка, Тайвань, уйгурских и тибетских сепаратистов, Гонконг, либеральную «пятую колонну».

Не факт что пекинские «ястребы» простят Си Цзинпину его нерешительность. У китайцев очень сильна обида на Запад за «столетие унижения» начиная с Опиумных войн. Они мечтают о реванше, мечтают возродить былое величие «срединной империи». История с полетом Пелоси однозначно будет иметь продолжение…

Пока счет 1:0 в пользу США.