Что делать: с чего начать процесс Русского Возрождения?

Приближается знаменательная дата в исторической судьбе современного российского социума, определившая генеральный вектор его практических усилий в ХХ столетии, указавшая на социалистический горизонт будущего всего человечества: 7 ноября или, в прошлой традиции, 25 октября 1917 года обозначило радикальный разворот в развитии мирового сообщества от частных проблем совместной жизни людей к решению глобальной задачи их всемирного единения на основе идеалов разума и социальной справедливости.

Самое сложное в организации какого-либо дела — это конституирование его начала, устанавливающее необходимую связь действий людей в целенаправленном созидании будущего. Разумно организованное дело, нацеленное на преобразование действительности, представляет собой комплекс операций по ее «обновлению», укреплению или же разрушению наличной реальности. Подлинно «новое» дело, нацеленное на обогащение внешнего мира дополнительным содержанием, должно быть обращено в «разрушительном» аспекте своих действий прежде всего на самого субъекта, на изживание им своих «пороков», на усмирение разрушительных порывов собственного существа. Поэтому всякое созидательное дело должно начинаться с «обличения» собственных ошибок, с «покаяния» в своих «грехах», с определения и устранения главных своих недостатков. Следовательно, возрождение Русского мира и всей России, намечая созидательные цели по гармонизации современной социальной реальности, должно начаться с самокритики русским народом собственных дел как главной причины побед и поражений российской истории в ХХ столетии.

Нравственное пробуждение русского народа к активному участию в созидании глобального социума должно начаться с духовного примирения со своим прошлым, с признания «православной веры» идеальным руководством исторической динамики «русской жизни», идейной опорой как старой, так и грядущей России. На сегодняшний день такого идейного примирения россиян в реализации общего дела еще не произошло, символическим свидетельством чего служит «языческое капище» в Мавзолее Московского кремля, где покоится тело «отца большевизма» Ульянова-Ленина. В 1917 году русские массы вместе со сменой политического строя поменяли и свою «религиозную веру», заменив христианскую идеологию самоотверженной, «жертвенной любви» во имя жизни всего человечества на идеологию «классовой борьбы», социальной конфронтации и межличностной конкуренции, когда «столкновение противоположностей» почитается абсолютной силой исторических перемен, а «единство», «согласие» признается лишь относительным, частным, локальным фактором происходящих событий.

Историческим продолжением и углублением социальной стратегии межклассовой конфронтации большевиков начала ХХ века стал культ соперничества, социальной, межнациональной и межличностной конкуренции в РФ конца ХХ столетия Если в октябре 1917 года утвердилась «пролетарская идеология» классовой, социально-производственной диктатуры народных масс на основе полновластия «государственной собственности» на средства производства, то в 1991-1993 годах дух «конкуренции», «социальной конфронтации», межличностного соперничества совершенно уничтожил границу «разумной меры» в защите частных интересов и приобрел неограниченный, «тотальный характер», допуская для достижения «победы» все виды воздействия, в том числе насилие, обман, подкуп. Таким образом, прежний «древнерусский» духовный строй «православной любви» между людьми, основанный на идеологии христианского самопожертвования» во имя жизни будущих поколений, ныне переродился в свою полную противоположность социального соперничества, «сатанинского» насилия и обмана, ведущего страны и народы к самоуничтожению, к гибели всего человечества. Спасти мировое сообщество от надвигающейся катастрофы и должен православный «русский народ», призванный божественным промыслом обнажить перед всем человечеством «язвы» безбожной жизни и указать путь к духовному возрождению в идеологии «братской любви» между народами, социальными сословиями и отдельными личностями.

Сегодня русский народ должен перейти от идеологии «взаимной конфронтации», «саморазрушения» к «идеологии самосозидания», «нравственного единения», «сотрудничества» в претворении одухотворенного будущего человечества. Путь к разумному обустройству совместного будущего начинается с «примирения» со своим прошлым и устранения «символических перегородок» между «православным духом» традиционной России прошлого и «динамическим настроем» современной жизни. Таким символическим препятствием на пути к национальному примирению и возрождению «православной идеологии» братской любви между людьми служит хранимое ныне в Мавзолее тело «отца большевизма» В.И.Ульянова-Ленина. Это тело следует, согласно тысячелетней «русской традиции», предать «захоронению» по православному обычаю. Практическое решение данного вопроса следует предоставить прежде всего возможным «родственникам» Ильича, если таковые имеются. Если же их нет, то пусть представители партии КПРФ и близких ей по духу партий «социалистической ориентации», следуя требованиям коллективистской морали и возвышая общечеловеческие ценности над «социально-классовыми», примут совместное решение о процедуре захоронения тела Ленина.

Патриоты России убеждены, что будущее всей страны выше интересов какой-либо отдельной партийной группы и потому «коммунисты» должны во имя национального единения пойти на акт захоронения тела Ленина уже в текущем 2017 году, не оставляя решение этого крайне болезненного, взрывоопасного вопроса на предстоящий 2018 год, способный стать новым кровавым испытанием россиян на выживание. Киевская «революция достоинства» — это громкий колокольный звон о близости «главных испытаний» русского народа на выживание в условиях глобализации мирового сообщества. Будем надеяться, что коммунисты слышат этот звон и сделают все возможное для нравственного возрождения русского народа, для примирения российского социума в православных традициях русской веры. Если такого символического акта национального примирения не произойдет, то вряд ли кто-то спасет страну от надвигающейся социальной катастрофы.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.

Гореликов Е.Л. – магистр философии.

Севастополь: 16. 10. 2017