Что делать и с чего начать: актуальные проблемы украинского социума в созидании будущего

Рождение человеческого индивидуума включает два исходных этапа его социального становления – в качестве телесного и одухотворенного существа. Данный процесс предполагает в самом начале появление на свет человека как физиологической особи, полностью зависимой в своем существовании от внешних обстоятельств, когда внутренние потенциалы людей лишь реагируют на внешние раздражители, стихийно намечая пути в будущее в соответствии с повелениями окружающей природы. После младенческого этапа наступает период детства в развитии человеческого существа с первой его попыткой показать себя в качестве самодеятельного лица, нацеленного на подчинение хода событий желаниям своей воли, жаждущего утвердить себя «свободной», «раскрепощенной» личностью. Эти первые два акта – «нравственно-подневольной» и «духовно-раскрепощенной» жизни – обозначают исходные исторические контуры не только процесса становления отдельных индивидов, но также их устойчивых сообществ, наиболее «органичным» из которых выступает этнос как социокультурное объединение людей на основе максимального сближения и совмещения законов материальной и духовной деятельности. Этносы – это целостные общественные организмы коллективной жизни людей, скрепленных между собой не только родовыми узами телесного естества, но также духовными ценностями, определяющими нравственные каноны их конструктивного общения и конечные ориентиры совместных практических действий в созидании будущего. Высшим выражением этнокультурной идентичности выступают нации как социокультурные объединения людей, действующих в историческом пространстве на основе идеальных требований государственного разума по целесообразному преобразованию окружающей действительности.

Начальная попытка духовного самоутверждения «свободы воли» человеческих индивидов также содержит в себе две возможности, разделяющие жизнь людей на «деструктивно-детский» и «конструктивно-подростковый» периоды их «самовольных» действий, когда представители одного поколения все «ломают» в попытках заглянуть «вглубь» вещей, а другие постоянно что-то «конструируют», изобретают, намечая новые пути в будущее. Поскольку конечной нравственной целью развития «разумного существа» человека является «вечная Истина», постольку первый «самодеятельный акт» этого движения в коллективной практике людей являет собой наиболее удаленное от полноценной реализации «национального разума» состояние общества и выступает на исторической арене как выражение «нравственного заблуждения», как разрушительная «стихия» энергии людских масс эпохи «Дикости». Первичная «коллективная воля» людей самоутверждает себя в этот период лишь в виде «отрицания», разрушения каких-либо преград в удовлетворении своих «детских желаний», толкающих их на путь взаимной вражды, отвергающей взаимопонимание и согласие в претворении будущего: нечто подобное и происходит ныне с украинским сообществом.

Украинский социум появился на свет в качестве самостоятельного существа в 1991 году совершенно «безболезненно», вполне «естественно», почти «нормально» по согласованному решению политических лидеров трех русских народов советской державы – великороссов, украинцев и белорусов, без каких-либо «волнений» и общественных «потрясений» с их стороны в связи с кончиной СССР. Свое «второе», «духовно-нравственное» рождение Украина обозначила в 2014 году Киевской «революцией достоинства», отбросившей общероссийскую традицию восточнославянского единения и нацеленной привести украинский социум в разумно обустроенное содружество «европейских народов». Но украинская стратегия вхождения в Европейский Дом оказалась по своей «идейной мотивации» крайне «непродуктивной», непродуманной и совершенно бесперспективной программой действий, так как руководствовалась лишь идеологией «ломки», отрицания своего «русско-российского» прошлого, а не замыслом обогащения интеграционных процессов современной Европы конструктивным опытом собственной жизни, не предлагала европейским народам ничего нового, «своего» в созидании будущего. Следовательно, вновь избранный Президент Украины должен отказаться от радикализма в отрицании общероссийского прошлого страны и восстановить добрососедские отношения с РФ в совместном претворении разумного будущего. «Первобытный», деструктивный этап «украинского детства» завершил задачу нравственного раскрепощения практической воли народных масс, которые должны теперь руководствоваться социально-конструктивным, максимально продуманным, предельно всеобщим планом своих исторических действий.

Учитывая самоотверженный дух православной церкви в утверждении идеологии «братства людей», следует признать, что Украина, возрождая свои исторические древнерусские корни, должна стать идеологическим, духовно-нравственным мостом между цивилизациями Запада и Востока, между странами «европейского индивидуализма» и «восточного патернализма». Вспомним сказание «Повести временных лет» о посещении Киевских гор христианским апостолом Андреем Первозванным и слова его пророчества о великом предназначении этих мест как средоточия Божьй Благодати, как исторического центра утверждения грядущего всемирного града Небесного Иерусалима. Поэтому вопрос «Что делать» получает идейно ясный ответ на путях осмысления логики сближения культур Запада и Востока и разработки «целостной идеологии» глобального будущего человечества, когда Киев как «матерь городов русских» должен стать Новым Иерусалимом, то есть «духовным центром» для всего человечества. Великое Будущее Украины заключается не в отрицании своего русского прошлого, а в его возведении во всемирное достоинство, во всемерном его духовном наполнении идеалами Вечного Разума.

Остается ответить на другой актуальный вопрос украинской действительности – «С чего начать» современной Украине это великое дело братской консолидации современных народов мирового сообщества? Думаю, что начать следует с самого очевидного – с «благодарения» граждан Украины за их разумное решение по смене политического руководства страны и прежде всего с признания заслуг жителей Кривого Рога, взрастивших такого «искрометного лидера» в нравственном самоопределении украинского социума, пробудившего творческим настроем «95-го Квартала» всю страну к историческому действию. Владимир Зеленский как новый Президент Украины должен по достоинству оценить вклад жителей Кривого Рога в конструктивное самоутверждение нового курса украинской державы и признать право города стать новым «областным центром» украинского социума в созидании будущего.

Гражданин Украины и Кривого Рога Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор.