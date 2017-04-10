Руководитель Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков и известный журналист и общественный деятель Владимир Шакулов 5 апреля 2017 года побывали в гостях у депутата Госдумы Натальи Поклонской и передали ей подарки, привезенные из Псковской и Ленинградской областей, а также с родной Луганщины, от детишек из Алчевской духовной лечебницы, о которых Наталья Владимировна постоянно проявляет внимание и заботу.

Все мы знаем, что «от избытка сердца говорят уста», а иногда без слов обо всём говорят глаза, в которые смотрят особые дети, их нельзя обмануть. «Воспитанники Алчевской духовной лечебницы приняли и полюбили своих неравнодушных друзей и благотворителей, а значит, мы бьёмся одним большим сердцем, утверждая победу добра и славя Бога из самой своей глубины»- говорится в послании, адресованном Наталье Поклонской.

Игорь Смыков рассказал о недавних поездках Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая на Псковскую землю, о закладке храма в честь Святой Царской Семьи на ст. Дно, на месте стоянки императорского поезда, посещении храмов и монастырей Святой Псковской Земли, а также передал Наталье Владимировне свидетельство на именной кирпич строящегося храма в честь святого Страстотерпца Царевича Алексия в Знаменке (г. Петергоф) и репродукцию картины «Иисус Христос и благочестивая самарянка» от имени прихода сего храма с теплой дарственной надписью: «В день посещения чудотворной иконой Царя Николая Второго Знаменской земли и милой Александрии — место рождения Наследника Русской Империи Цесаревича Алексия и трех Его Сестер. Дорогой Наталье Владимировне с великой благодарностью за труды!

Чтим, верим и молимся!

Прихожане храма св. Цесаревича Алексия.

31. 03. 2017 г. г. Петергоф.»

Председатель Приходского совета храма Святого Алексия, человека Божия в Горелово (г. Санкт — Петербург) монахиня Мануила (Турышева) передала Наталье Поклонской вышитые бисером цветы, любимые Императрицей Александрой Феодоровной.

Также Игорь Смыков передал приглашение руководства Координационного Совета патриотических сил Санкт-Петербурга и Лен. области посетить Санкт-Петербург, бывшую столицу Российской Империи, помолиться у православных святынь и ознакомиться с историческими экспонатами всемирно известных музеев Северной Пальмиры.

В ходе состоявшейся интенсивной беседы стороны обсудили вопросы общественной жизни в России, и пришли к выводу продолжать дальнейшие позитивные шаги на благо Государства Российского.

Православная общественность и представители консервативного духовенства поддерживают деятельность депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Владимировны Поклонской в деле защиты традиционных духовно — нравственных ценностей и государственных интересов России.