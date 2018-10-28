Чествование тружеников Русского Космоса

15 октября 2018 года в Мемориальном кабинете Ю. А. Гагарина Музея Звездного городка состоялось награждение тружеников Русского Космоса.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил орденский знак Императора Николая Второго, за подписью духовника Санкт — Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия Казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» архимандрита Гавриила (Коневиченко) директору Музея Звездного городка Наталье Николаевне Талановой.

Медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» были вручены российским космонавтам Олегу Германовичу Артемьеву и Антону Николаевичу Шкаплерову.

Медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» также была вручена историку космонавтики Александру Валентиновичу Глушко — за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

По завершении официальной части состоялся праздничный обед в честь Праздника Покрова Божией Матери.

Наша справка:

Глушко Александр Валентинович. Родился 17 (18 — официально) июля 1972 г. в г. Москва.

В 2006 г. окончил факультет архивного дела ИАИ РГГУ по специальности «историк-архивист». С 1978 г. занимается историей военной формы и орденов ХХ века и историей пилотируемой космонавтики. В 1990-1995 гг. работал на киностудии «Мосфильм» в должности ассистента художника по костюмам на кинокартинах: «Тихий Дон», «Раскол», «Железный занавес», «Ермак», «Капитанская дочка», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Грешные апостолы любви», «Я – русский солдат».

В 1990-2015 гг. занимался изучением истории отечественной космической символики и разрабатывал собственную методику по её систематизации и хронологии. Результатом стала книга «Нашивки советских и российских космонавтов», вышедшая в Берлине на русском и английском языках и являющаяся первым в мире каталогом отечественной космической символики. Благодаря этому стал ведущим специалистом по этому вопросу в России.

1993-2009 гг. занимался изучением вопроса о датировке фотографий экипажей советских космических кораблей и орбитальных станций. Является автором уникальной методики, стал единственным в мире специалистом по этому вопросу.

В 1996-2001 гг. принимал участие в создание первого в мире подробного справочника «Советские и российские космонавты 1960-2000», стал одним из трёх его авторов, в результате этой работы получил мировую известность, как историк космонавтики.

В 1996-1999 гг. занимался методикой датировки фотографий первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина. Является одним из пяти лучших специалистов в России по истории военной формы и наград ХХ века.

В 2011-2012 гг. в соавторстве принимал участие в работе над книгой «Возвращение из космоса. 115 космических посадок», ставшей первым в мире исследованием по истории космических посадок советских и российских космических кораблей.

В 2012 г. передал в Мемориальный дом-музей С.П.Королёва уникальную коллекцию из 22 книг К.Э.Циолковского, подаренных им И.Т.Клеймёнову 17.02.1934 и книгу Г.Э.Лангемака и В.П.Глушко, «Ракеты, их устройство и применение», подаренную А.В.Глушко дочерью Б.С.Петропавловского в 1995 г.

В период 1999-2018 гг. принимал участие в разработке большого количества различной наградной символики, а также форменной одежды и знаков различия общественных организаций и воинских формирований, как на территории России, так и за её пределами. Является одним из трёх разработчиков в России, знающих и умеющих соединять традиции и современные требования.

Обладает опытом исследовательской работы в 37 архивах 4 стран мира (Россия, Украина, Эстония, Чехия). Имеет квалификацию «Эксперт по особо важным историческим расследованиям».

Был редактором, рецензентом, а также научным консультантом нескольких книг по истории.

Консультировал проект «Аллея Российской Славы» в части правильного отражения на бюстах форменного костюма и наград, носившихся теми или иными, историческими персонажами.

Автор и соавтор 10 книг и монографий. Автор более 100 статей.

Награждён: ведомственными, общественными и церковными наградами.

Лауреат: премии имени академика В.П.Глушко за 2005 г. (НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко), Литературной премии имени Александра Беляева (Беляевской премии) в номинации «За лучшую просветительскую книгу года», премии имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», в номинации «Печать» за 2010 и 2014 гг. (Фонд имени Артёма Боровика), поощрительной премии «Щит и Меч Отечества» (Союз писателей РФ и газета ВПК) в номинации «за внимание к славной истории русского оружия, оружейников и воинства, мемуарное наследие».