Горячие точки

Черниговский глава СБУ сам сжёг здание СБУ

Автор:

25 февраля все украинские СМИ рассказывали, как «два вражеских снаряда» попали в здание СБУ в Чернигове, в результате чего оно сгорело. Сегодня Politico со ссылкой на «высокопоставленного украинского чиновника» сообщило, что Черниговский глава СБУ сам сжёг это здание «безо всякой причины», просто потому что не успевал эвакуировать секретные документы оттуда. Вот такие «вражеские снаряды»… вот такая очередная «зрада»…

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяТехника ВСУ в Золотом
Следующая статьяБольшинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов

Ещё похожие новости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с победой!

Горячие точки
Вся территория Луганской Народной Республики освобождена от украинских вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал важное заявление: Дорогие соотечественники! Граждане Луганской Народной Республики! Сегодня, третьего...
Узнать больше
video

Иностранные наемники, пойманные в ЛНР, не получат статуса военнопленных

Горячие точки
https://youtu.be/YFWKmr_HVeo Иностранных наемников, которые участвовали в боях в Рубежном и Северодонецке, наконец-то поймали под Лисичанском. Задержали с дюжину наёмников, передал ТАСС. «Поймали, по-моему, 12 человек под...
Узнать больше

Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

Горячие точки
Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года ▪️В Харьковской области ВС РФ ведут бои в окрестностях Верхнего Салтова и...
Узнать больше

Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка

Горячие точки
Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка: Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.