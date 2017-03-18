Чемпионат Европы 2017 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

15 апреля 2017 года в Кремлевском дворце пройдет чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирного танцевального совета (WDC). Чемпионат Европы пройдет при поддержке генерального спонсора «Газпромбанк». Официальный партнер «ЯТЭК».

Турнир такого ранга Россия примет уже в 6-ой раз. Впервые сильнейшие танцоры Старого Света собрались на чемпионате Европы в 2002 году в С.-Петербурге, а титул чемпионов завоевали Брайан Ватсон и Кармен (Германия). Второй состоялся уже в Москве в 2005 году, и на нем Брайан Ватсон и Кармен повторили свой успех. Снова в Москве в 2008 году, чемпионами стали новые лидеры латиноамериканского танца Михал Малитовски и Джоанна Ленис, представлявшие тогда Польшу. А, начиная с 2014 года, континентальный центр латиноамериканского танца переместился в Москву – три года подряд чемпионат Европы проходил в Государственном Кремлевском дворце. В 2014 году титул чемпионов Европы завоевали чемпионы России Сергей Сурков и Меля, в 2015 году – чемпионы Словении Андрей Скуфца и Мелинда Торокьердь, а в 2016 году – чемпионы России Евгений Смагин и Полина Казаченко.

Прошлый год оказался для Евгения и Полины завершающим в их танцевальной карьере. Они красиво ушли с паркета, заняв четвертое место на чемпионате мира, который проходил на том же кремлевском паркете в октябре прошлого года. Церемония прощания вызвала горячий отклик как среди многочисленных поклонников таланта Евгения и Полины, так и среди их коллег-танцоров.

Итак, «трон» свободен, и кто на него взойдет, вызывает огромный интерес. Одни из явных претендентов, буквально взорвавшие финалы всех основных турниров WDC в прошлом году и уже успевшие в январе войти в финал UK 2017, — две российские пары Никита Бровко и Ольга Урумова и Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Так же к числу явных фаворитов относится и пара из Молдовы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева. На финал могут рассчитывать с большой долей вероятности и пары из Италии — Эммануэле Сольди и Элиза Насато, Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, а также финалисты прошлого чемпионата Европы Стефано Мориондо и Дарья Глухова. Великолепно выступают Павел Звычанный и Оксана Лебедев из Германии, ставшие в конце прошлого года чемпионами мира по латиноамериканскому сэквею.

Открытый статус турнира, бесспорно, привлечет на кремлевский паркет участников по Wild Cards («Диким картам») как из России, так и других стран Европы. Ожидаются бронзовые призеры чемпионата России 2016 Валентин Воронов и Алина Имрекова, финалисты чемпионата 2016 года Руслан Айдаев и Валерия Кожаринова. Успешно выступают на всех турнирах WDC Антон Сбоев и Патриция Ранис, Андрей и Анастасия Киселевы, Станислав Николаев и Ульяна Максимкина, Антон и Валерия Семеновы, Павел Трошичев и Ольга Заливалова. Интересные пары из Великобритании — Гуннар Гуннарссон и Марика Дошорис и Аркадий Бакенов и Роза Филиппелло.

Турнир пройдет в сопровождении группы «7 ветров» под руководством заслуженного артиста России Георгия Мушеева.

В рамках чемпионата Европы состоится очередной Кубок Кремля среди любителей. В этот раз это будут сильнейшие исполнители европейских танцев. В настоящее время Россия вышла в число бесспорных лидеров в этом виде программы. Сразу три российских танцевальных дуэта стали финалистами крупнейших открытых турниров — Блэкпульского фестиваля и International, в Альберт Холле, в 2016 году и чемпионата Соединенного Королевства (UK) в январе этого года. Это — Федор Исаев и Анна Зудилина, Диего Ариас Прадо и Екатерина Ермолина, Иван Новиков и Маргарита Клименко. И, если вспомнить, что уже не за горами два чемпионата мира среди профессионалов по европейским танцам, которые пройдут на кремлевском паркете в 2017 и 2018 году, хотелось бы помечтать о нечто подобном и на этих турнирах.

Снова зрители чемпионата Европы получат уникальную возможность выйти на еще не остывший от танцевальных баталий паркет и получить удовольствие от собственного танца. В этот раз кроме группы «7 ветров», целое танцевальное отделение подарит публике Марина Полтева, российская певица, в своем творчестве объединившая жанры фаду и морны. Причем именно в том стиле, который всему миру открыла Сезария Эвора. За особую искренность и теплоту исполнения зрители наградили Марину сценическим псевдонимом Paloma — «голубка».

И, конечно, снова яркими красками заиграет на кремлевском паркете аргентинского танго. В этот раз его представит прекрасная пара, финалисты Mundial 2016, чемпионата мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, Дмитрий Васин и Согдиана Хамзина.

Зрителей ждут также сюрпризы от участников показательных выступлений, имена которых пока организаторы не раскрывают!

Организатор и ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Любители танца смогут наблюдать за ходом борьбы в режиме on—line на канале www.dancesport.ru